ひと塗りで「ぷるん」リップのなかでも「とくに可愛く使える」新名品







ひと塗りで見た目もマインドも変えてくれるリップ。ツヤの度合いや色みの微差など、選択肢が広がるこの春。色の魅力を最大限に引き出すテクスチャーとの掛け合わせをヒントに、春の装いを託せるお気に入りの1本を見つけ出して。







多幸感のある「じゅわっとピンク」

あどけなさと色香が同居する、じゅわっとしたみずみずしさ。ひと塗りで表情が上気する、春のヒロインカラー。







血色感だけでなく光と影を操り、輪郭までキレイに

ジェルリップ／インウイ（資生堂お客さま窓口） 単に色をのせるだけでなく、唇そのものの形を美しく見せるためのグロス。光をコントロールする技術に加え、レッドブラックパールを配合することで、自然な陰影と血色感を演出。厚みのあるジェルが縦ジワを目立ちにくくし、ふっくらと立体的な唇を叶える。







グロスとオイルのいいとこどり

パッファー グロス 302R／ヴァレンティノ ビューティ 唇のボリュームを強調するプランプ効果と、鮮烈な輝き。アクセサリー感覚で身につけたい、主役級のピンク。







さりげなくきらめく、透き通るようなピンク

ペタル ブルーミング グロス 06／トーン 植物由来のプランプ成分を配合し、ナチュラルなボリュームを引き出す。微細なラメを含んだ、ピュアで可憐な色づき。







