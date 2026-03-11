【スシロー】3月11日から生の「活〆桜鯛」180円〜が150円〜に！大切り″とろサーモン″も110円〜で楽しめるのは今だけ。

回転寿司のスシローは、2026年3月11日から24日まで、「活〆桜鯛」と「ジャンボとろサーモン」をお得な価格で販売しています。

大切りのサーモンが110円から

3月11日から24日まで、「活〆桜鯛」を通常価格180円〜のところ150円〜で販売中。また、「ジャンボとろサーモン」も110円〜とお得な価格で登場しています。

・活〆桜鯛

一度も冷凍していない鮮度の良い状態の鯛を150円〜で販売。生だからこそ味わえる、弾力ある食感と旨みが楽しめます。

鮮魚を使用しているため、1日の販売数に限りがあります。

・ジャンボとろサーモン

「サーモンのとろ」とも呼ばれるハラスを、大きく切りつけて握りにした一品。口いっぱいにとろける脂を堪能できます。

価格は110円〜。

販売予定総数163万食が完売次第終了します。

春に食べたいメニューがまだまだ多数登場！

3月11日から登場する新メニューには、春が旬のネタを使った5種盛りやサイドメニューなどもラインアップ。

・春のおすすめ彩り5種盛り

ほたて貝柱 焦がし醤油（直火炙り）、白ばい貝、サクラマス いくらのせ、九州産きびなご、釜揚げ桜えび包み 卵黄醤油のせの、鮮やかな5種のネタが食べ比べできます。

価格は580円〜。

販売期間は3月11日から4月5日まで。ただし、販売予定総数54万食が完売次第終了します。

持ち帰りの対象外です。

・一本釣り大切りかつお

新鮮なかつおに、しょうがとフライドガーリックをトッピング。異なる味わいを楽しめます。

価格は120円〜。

販売期間は3月11日から24日まで。ただし、販売予定総数175万食が完売次第終了します。

・漬け活〆桜鯛 桜つぼ漬けのせ

漬けにした「活〆桜鯛」に桜つぼ漬けをトッピング。弾力のある鯛と歯ごたえの良い桜つぼ漬けの食感のコントラストが楽しい一品です。

価格は260円〜。

鮮魚を使用しているため、1日の販売数に限りがあります。

・スシロー海鮮巻き重ね(春）

12種類の具材を、店内で手巻きした「スシロー海鮮巻き重ね」の春バージョン。

価格は260円〜です。

鮮魚を使用しているため、1日の販売数に限りがあります。持ち帰りの対象外です。

・厳選まぐろ赤身ととろたく手巻

有明海の一番摘み海苔を使用しています。

価格は360円〜。

・厳選まぐろ赤身食べ比べ

40kg以上のめばち鮪を使用。生の赤身と煮切り醤油漬けを1貫ずつ盛り合わせています。

価格は140円〜。

・春の山海の幸 天ぷら盛り(えび天）

春が旬のスナップえんどうとたけのこに加え、さつまいも、えび天2本、いか天の盛り合わせです。

価格は430円〜。

愛知県・岐阜県・三重県の店舗、スシロー道頓堀店では取扱いがありません。

いずれの商品も店舗によって価格が異なります。

なお、持ち帰り専門店「スシロー To Go」と「京樽・スシロー」では、取り扱いがありません。また、「スシロー秋葉原中央通り店」では持ち帰りを実施していません。

各店舗の販売状況は、アプリや公式ホームページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部