DJIが同社Webサイト上に新製品のものとみられるティザーを公開している。日本時間3月26日（木）に何らかの発表があるようだ。

キーメッセージとして「空から見渡す、世界のすべて」と記載されていることから、同社が近年ラインアップの拡充を進めている「カメラドローン」のカテゴリーに属する製品であることが予想される。

さらに画面上には、半球型のレンズのようなものが映し出されている。そのビジュアルとしては、2025年7月に発売した360°カメラ「Osmo 360」に搭載されたレンズの“出っ張り”に近しいようにも見受けられるが、キーメッセージにある「世界のすべて」もそのヒントになっているだろうか。

上記のヒントから導き出されるのは“360°カメラを搭載したドローン”ということになるが、同ジャンルの製品としてはInsta360も開発に加わる「Antigravity A1」が昨年12月に日本国内で発売されたばかり。

「Osmo 360」と多くのドローンをリリースしているDJIであれば、“360°カメラを搭載したドローン”の投入も想像に難くない状況ではある。新製品の登場が目まぐるしい市場だが、3月26日（木）にどのような動きがあるか注視したい。