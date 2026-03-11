１０日に放送されたテレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」では、令和ロマン・高比良くるまにＭＥＧＵＭＩとの交際報道を聞いた。

永野は、くるまの交際報道に「いいんですよ。恋愛は自由ですから」と言いつつ「でも、び、びっくりしたな」と正直に吐露。くるまは「お騒がせしました」と冷静に返した。

放送はされなかったが、収録でＭＥＧＵＭＩのことをくるまに聞いたことがあったといい、当然そのときは永野も三谷アナも交際していることは知らず。くるまも交際していることは言わなかったため、永野は「俺、ＭＥＧＵＭＩの情報をＭＥＧＵＭＩの男に伝えていたわけ？」などとがく然だ。

だが三谷紬アナは「この件において、本当にありがたいと思っているのは」と切り出し、「付き合っている疑惑が晴れたので、これ、本当に嬉しいです」と胸をなでおろした。

これに永野は「ニーチェの一部のファンは付き合っていて欲しかったという幻想もあるかもよ？それがなくなった寂しさみたいな…」というも、三谷アナは「面倒臭いなって思ってた」と苦笑していた。