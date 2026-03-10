この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『イラン戦争で共産ルート崩壊か。アメリカが一刻でも早く作り上げたいトランプ回廊について解説【マイキー佐野 経済学】』では、実業家・マイキー佐野氏がイラン情勢の変化によって浮上する新たな物流戦略を読み解いている。



議論の中心となるのはトルコである。イランの不安定化は単なる外交問題ではなく、トルコにとって国家安全保障や国内政治に直結する問題となる。特に警戒されているのがクルド人勢力の動きだ。イラン国内の統治力が弱まれば、国境を越えた勢力連携が強まる可能性があるため、トルコは国境警備の強化を進めているという。



同時に、イラン情勢は難民問題とも密接に結びつく。トルコは中東からヨーロッパへ向かう移動の中継地点であり、地域情勢の悪化は大量の人の移動を引き起こす要因になり得る。安全保障と移民問題が重なる点は、トルコにとって避けられない課題である。



しかし、こうしたリスクと同時に、地政学的な機会も生まれていると佐野氏は指摘する。焦点となるのがユーラシアを横断する物流ルートの再編である。歴史的に東西貿易はロシアを通る北ルート、イランを通る南ルートが中心だったが、新たにトルコを軸とする回廊構想が注目されている。



その象徴的な計画が、アゼルバイジャン周辺を通過する回廊と、いわゆるTRIP構想と呼ばれる物流インフラだ。トルコ、アゼルバイジャン、イスラエル、アメリカなどの利害が重なるこの構想は、中国の一帯一路やロシアの既存ルートに対抗する新たな選択肢として語られている。



さらに、イラク南部の港からトルコの港へとつながる陸路インフラ構想も紹介される。鉄道や高速道路を組み合わせることで、アジアとヨーロッパを結ぶ輸送網の時間短縮が期待されているという。もし実現すれば、従来の海上ルートに依存してきた物流構造にも変化が生じる可能性がある。



加えて重要なのがエネルギー戦略である。トルコはこれまでイランから天然ガスを輸入してきたが、その契約の節目が近づいている。佐野氏は、供給源の転換がエネルギー市場と地域政治の双方に影響を与える可能性を指摘する。



この変化はロシアにとっても無関係ではない。ウクライナ戦争などで消耗する中、イランの弱体化が進めば地域の力学はさらに変わる。黒海の出入口を握るトルコの存在感は、今後の交渉関係にも影響を与える可能性があるという。



動画では、こうした複数の要素がどのように結びつき、ユーラシアの物流とエネルギー地図を変えていくのかが整理されている。トルコ、ロシア、中国、アメリカの思惑が交差する構図は、短い解説の中でも立体的に描かれている。



2026年という節目を軸に語られるトルコの戦略は、国際物流の構造を読み解く上で重要な視点となる。具体的な回廊構想や各国の思惑については、動画本編で全体像を確認すると理解が深まるだろう。