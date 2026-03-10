声優の人口増加『声優名鑑』掲載人数25年で4.9倍 男女あわせ370人→1837人！男性は14年連続で最多更新
声優総合情報誌『声優グランプリ』4月号（主婦の友インフォス）が10日に発売された。名物付録「声優名鑑2026 男性編」は、史上最多掲載となった「女性編」1135人に続き、「男性編」の掲載人数も14年連続で史上最多を更新し702人となり、男女合わせた掲載人数は1837人となった。これは初めて付録になった2001年の男女合わせた掲載人数370人（男性145人、女性225人）から4.9倍に増加している。
テレビアニメやゲームのキャラクターボイス、洋画・海外ドラマの吹き替えをはじめ、歌手活動、テレビ番組やCMへの出演など、声優の活躍の場は拡大を続けているが、それを数字で物語るのが「声優名鑑」の掲載人数。
紙ならではの一覧性・利便性を活かした最強データベースとして、声優ファンのみならず業界関係者からも重宝されているが、声優の活躍の場が拡大するにつれ、毎年掲載人数が史上最多を更新することでもすっかりおなじみとなっている。
『声優グランプリ』誌で「声優名鑑」が最初に付録になったのは、今から25年前の2001年（平成13年）。この時、男性の掲載人数はわずか145人だった。そこから徐々に掲載人数が増えていき、2008年版で男性掲載人数が300人を突破。2015年版で500院を突破し、最新2026年版では初代声優名鑑から550人超の増加、約4.9倍となる702人掲載された。
顔写真、主な出演作、誕生日、出身地、血液型、趣味・特技など、702人のプロフィールを掲載している「声優名鑑2026 男性編」はオールカラーの豪華仕様。声優名鑑の主な出演作の欄は、各事務所の協力のもと、毎年最新版にアップデートされている。
なお、現在日本で「声優」と呼ばれる人は1万人以上存在していることが、2022年11月に行われた『インボイス制度見直しを求める記者会見』にて報告されている。
掲載人数が増えていることについて、同誌の編集部は「今や「なりたい職業」の上位にランクインするほどの人気職で、テレビ番組やCMで目にする機会も激増するなど、声優の活躍の場は爆発的拡大を続けている。それを数字で物語るのが「声優名鑑」の掲載人数」とし、「紙ならではの利便性を活かした最強データベースとして、声優ファンのみならず業界関係者からも重宝されている。声優の活躍の場が拡大するにつれ、毎年掲載人数が史上最多を更新する」と説明している。
