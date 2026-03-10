【ばけばけ 第113話あらすじ】ヘブン、錦織と再会 協力を断られた理由とは
【モデルプレス＝2026/03/10】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第113話が、3月11日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になるためには、知事（佐野史郎）に認めてもらわなければならない。知事を説得するために、錦織（吉沢亮）の助力を得ようと訪ねたヘブンは、錦織と再会するが、協力を断られてしまう。
失意の中、錦織の真意もわからず困惑するトキ（高石あかり）とヘブン。そんな中、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）からタエ（北川景子）に会ってきたと知らされる。
（modelpress編集部）
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第113話／3月11日（水）放送
