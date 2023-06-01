[¤ß¤ó¤Ê¤Î¥±ー¥¿¥¤]¥¯¥ë¥Þ¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥Éµ¡Ç½¤¬Ëº¤ìÊªÂç¾¤Î»ä¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª
¡¡°ÊÁ°¤â½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¤´¹¤¨¤Þ¤·¤Æ¡£¤â¤¦¤¹¤°1000kmÁö¹Ô¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤³¤Î20Ç¯¤Î´Ö¤Î¿ÊÊâ¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥Ö¥ìー¥¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ò¤È¤Ä¤ÇÎÏ¤¬Í×¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤½¤ÎÊý¸þ¤ËÂ¾¤Î¼Ö¤¬¤¤¤¿¤é·Ù¹ð¤¬¥Ôー¥ÔーÌÄ¤ë¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¥ªー¥È¤Ç°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¾¡¼ê¤ËÅÀÅô¤¹¤ë¤·¡Ê¤Þ¤¡¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤¿¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡£
¥¯¥ë¥Þ¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦¤¹¤°1000¥¥í¤Û¤ÉÁö¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ê¤¾¡£
¡¡°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÏ¢·È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Ê¥Ó¡×¡¦¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡×¥àー¥ô¤Ê¤é¡¢¤É¤ÎÁ´¥°¥ìー¥É¤Ç¤â¡Ö¥À¥¤¥Ï¥Ä¥³¥Í¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¤¬ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï¡¢²»À¼ÄÌÏÃµ¡Ç½¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Çー¥¿ÄÌ¿®¡¢¤½¤ì¤ÈBluetooth¤ÇÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¡¡¢ÉáÃÊÉáÄÌ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¤«¤é¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¥³¥Í¥¯¥È³Æµ¡Ç½¤òON¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥À¥¤¥Ï¥Ä¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¼«¼Ò¤ÎÈ¯Çä¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¼ç¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¹ÒÂ³²ÄÇ½µ÷Î¥¡¢Ê¿¶ÑÇ³Èñ¤Ê¤É¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¸«¤¨¤ë¥Þ¥¤¥«ー¡×¤ò½é¤á¤È¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤ä¸Î¾ã¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿ー¤ÎÍ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡Ö»ö¸ÎÂÐ±þ¥µ¥Ýー¥È¡×¡¦¡Ö¸Î¾ãÂÐ±þ¥µ¥Ýー¥È¡×¡¢¥É¥¢¥í¥Ã¥¯Ëº¤ì¤Ê¤É¤ò¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¥¢¥·¥¹¥È¡×¤È¸À¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥À¥¤¥Ï¥Ä¥³¥Í¥¯¥È¤¬É½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¸«¤¨¤ë¥Þ¥¤¥«ー¡×µ¡Ç½
¡¡¤³¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¥³¥Í¥¯¥È¤Îµ¡Ç½¤¬¥Û¥ó¥È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡ª
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÃó¼Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¡×¡£Âç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ò»ß¤á¤ÆÊâ¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Êâ¤²ó¤Ã¤ÆÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¡¢ÍÑ»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¤Èµ¤ÉÕ¤¯¡£¤¢¤ì¡©¡¡»ä¤Î°¦¼Ö¤Ï°ìÂÎ¤É¤³¤Ë»ß¤á¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡¡¤É¤³¤ÎÃó¼Ö¾ì¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ê¤ó¤ÆÂç¤¤¹¤®¤ÆËÜÅö¤Ë¤É¤³¤Ë»ß¤á¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ª¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¥³¥Í¥¯¥È¤Î¡ÖÃó¼Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡ª¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃÏ¿Þ¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤È¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î°ÌÃÖ¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¼«Âð¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÄä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥í¥Ã¥¯¤òËº¤ì¤Æ¡¢Êâ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤¬ÌÄ¤ê¡¢ÄÌÃÎ¤Ç¡Ö¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¡§¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÃÎ¤¬¡ª¡¡¹²¤Æ¤Æ¼Ö¤ËÌá¤ê¡¢¥ê¥â¥³¥ó¥ー¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Þー¥¯¤ò²¡¤·¤Æ¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¤·¤Ê¤ª¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡´í¤Íー¤¤¡ª
¡¡É®¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¤â¤Î¤ÎËº¤ìÊªÂç¾¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÂç½õ¤«¤ê¤Ç¤¹¡¢¤³¤Î¡Ö¥À¥¤¥Ï¥Ä¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Î¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¥¢¥·¥¹¥È¡×¡£¤³¤ì¤¬ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥àー¥ô¤Ë¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¼Ö¤Ë¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ー¡ª¡¡¥àー¥ô¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª