佐久間大介、デビュー前の解散危機を激白「バラバラに…」 Snow Manで誓った「一生アイドルでいよう」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、9日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00〜後9：54）に出演。デビュー前の解散危機を激白した。
佐久間は「Mis Snow Man」という9人の前身グループからメンバーが抜け、6人になったことで「Snow Man」という名前になったことを説明。「お前らデビューできないから」と事務所の人間から告げられていたことや、「高校卒業のタイミングと、ハタチのタイミングと、大学卒業のタイミング」と事務所のタレントには最低3回の“辞めよう”と思うタイミングがあると明かした。
佐久間も大学卒業のタイミングで「職業このままでいいのかな？」「バラバラになっちゃいそうになった」と思ったと明かし、「ヤバいなと思って1人ずつ声をかけて」と回顧。「仲は良かったけど仕事の話をしたことがなかったんです。一回集まって腹割って話したら、辞めるとは本当はしたくなくて、ここでアイドルやりたいって口々に言っていて、みんな同じ気持ちじゃんって」「じゃあここで意志固めて一生アイドルでいようって言って、仕事に向き合おうっていったときから主演の舞台が決まったりとか」と事態が好転していったことを明かした。2019年に新たなメンバー3人が加入し、2020年に9人体制でデビューを叶えている。
