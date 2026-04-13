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元職員が明かす昭和の怪事件「ご火葬の闇」赤ちゃんの骨に混ざっていた謎の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

下駄氏が自身のYouTubeチャンネルで「火葬したら骨の量が多い…当時日本でニュースになった話」を公開した。約70年前の昭和27年に起きた、赤ちゃんの「ご火葬」後に2人分の骨が見つかったという怪事件をテーマに、当時の緩やかな時代背景や、現代では考えられない業界の運用について独自の推察を交えて語っている。



下駄氏は動画の冒頭で、過去の事件について触れ、もし自分が働いている現場で同じことが起きたら「かなり驚いたと思う事件」と表現し、当時のご火葬場の職員の心中を察した。問題の事件は、赤ちゃんを滞りなくご火葬し、いざ骨を確認したところ「二人いる」状態だったという。下駄氏は「明らかに一人じゃない」と当時の異常さを強調し、「限りなく事件っぽい」と指摘した。



その後、自身で探し出したという新聞の続報について言及する。「めちゃちっちゃく続報書いてました」と記事の扱いの小ささに触れながら、詳しく調べた結果、2つ目の頭蓋骨は「猫だった」という衝撃の事実を明かした。



なぜ猫の骨が混ざっていたのかという謎について、下駄氏はいくつかの仮説を展開する。ご遺族の誰かがこっそり愛猫の骨を忍ばせた可能性については、ご遺族側が否定していると説明。一方で、当時のご火葬場のセキュリティが現在とは異なり、「出入りオープンだったんちゃう？」と、部外者が侵入して勝手に焼いた可能性にも言及した。また、当時は「その時代の話もよく耳にします」と、現在に比べて運用が緩かった時代背景を指摘。さらに、近年でも地方のご火葬場によっては「お酒」を渡す独自のローカルルールが残っているエピソードを交えつつ、昔ながらの環境が引き起こした事象ではないかと推察した。



最終的に、猫の骨が混入した経緯について確たる証拠はなく、「結局真相は闇の中」と語る下駄氏。現代の徹底された管理体制とは異なる、昭和初期の緩やかな空気感が生み出したミステリーとして、記録が残りにくいご火葬場特有の性質を浮き彫りにし、視聴者に深い余韻を残して動画を締めくくった。



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