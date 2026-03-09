Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の間、300万点以上の製品がお買い得になる「新生活セール」を開催しています。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売中。

レノボは14型のノートPC「IdeaPad Slim 3」を32％オフの118,800円（税込）で販売しています。

IdeaPad Slim 3は、AMD Ryzen 7 8840HS、16GBメモリー、512GB SSDという構成のノートPCです。ビジネス作業は快適にこなすことができ、動画編集をはじめとするクリエイティブ作業も可能なスペックで、AIを使ったタスクもこなせるでしょう。

ディスプレイは14型で解像度は1920×1200ドット。また重さは約1.39kgとなっており、持ち運んで使うモバイルノートPCとして十分活躍してくれそうです。バッテリーは動画再生時で約7.8時間、アイドル時で約12.6時間駆動します。

インターフェイスはUSB 3.2（Type-A）×2、USB 3.2（Type-C、USB PDとDisplayPort出力対応）、HDMI出力、マイク／ヘッドホン出力、SDカードリーダーをそろえています。

さらに、 Microsoft 365 Personalの24か月版が付いているので、Officeソフトを使いたい人にとってはうれしいところです。

PCの値上がりが確実視されているなかで、お手頃価格でこうしたモバイルノートPCを買えるのはチャンスといえます。気になる人はチェックしてみてください。

30％オフで買えるレノボのノートPCをAmazonでチェック！

