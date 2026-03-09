お買い得なPCは貴重。レノボ14型のモバイルノートPCがAmazon新生活セールで32％オフ
Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の間、300万点以上の製品がお買い得になる「新生活セール」を開催しています。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売中。
レノボは14型のノートPC「IdeaPad Slim 3」を32％オフの118,800円（税込）で販売しています。
IdeaPad Slim 3は、AMD Ryzen 7 8840HS、16GBメモリー、512GB SSDという構成のノートPCです。ビジネス作業は快適にこなすことができ、動画編集をはじめとするクリエイティブ作業も可能なスペックで、AIを使ったタスクもこなせるでしょう。
ディスプレイは14型で解像度は1920×1200ドット。また重さは約1.39kgとなっており、持ち運んで使うモバイルノートPCとして十分活躍してくれそうです。バッテリーは動画再生時で約7.8時間、アイドル時で約12.6時間駆動します。
インターフェイスはUSB 3.2（Type-A）×2、USB 3.2（Type-C、USB PDとDisplayPort出力対応）、HDMI出力、マイク／ヘッドホン出力、SDカードリーダーをそろえています。
さらに、 Microsoft 365 Personalの24か月版が付いているので、Officeソフトを使いたい人にとってはうれしいところです。
PCの値上がりが確実視されているなかで、お手頃価格でこうしたモバイルノートPCを買えるのはチャンスといえます。気になる人はチェックしてみてください。
※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。
※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。
