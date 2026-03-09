バーチャルYouTuber（VTuber）事務所「ホロライブプロダクション」は9日、公式Xを更新。傘下のVTuberグループ「hololive DEV_IS」に所属する「FLOW GLOW」のメンバー・虎金妃笑虎（こがねいにこ）が活動休止することを発表した。

「いつもホロライブプロダクションを応援いただき、誠にありがとうございます」と書き出して「hololive DEV_IS所属FLOW GLOWメンバー『虎金妃笑虎』に関しまして、活動休止することをお知らせいたします」と報告。「以前より活動を調整しておりましたが、適応障害と医師による診断がされたと報告がございました」と理由を伝えた。

「それを受けて本人と相談し、回復に向けて活動休止することが最善であると判断いたしました。回復に専念できるよう運営もサポートに尽力して参りますので、活動復帰まで今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます」とコメント。「詳しくは、虎金妃笑虎chでの配信をご確認ください」とした。

虎金妃はこの日。午前9時から自身のYouTubeチャンネルを通じて活動休止の理由を説明。昨年12月に適応障害と診断を受けたといい、10月には愛猫を亡くしたことで強くショックを受けていたと話していた。

自身のファンに向けて「また一緒にいろいろ叶えるためにちゃんと戻ってくるから待っててな」と涙ながらに伝え「みんなありがとな。全然泣くつもりなかったんですけど」と話した虎金妃。「少しだけ寂しくさせてしまうかもしれませんけど、これにてお休みに入らせていただきます」と配信を締めくくった。

ホロライブをめぐっては2025年以降、複数ライバーの活動休止、卒業を発表。25年3月には傘下のVTuberグループ「hololive DEV_IS」に所属する「ReGLOSS」のメンバー火威青（ひおどしあお）が適応障害を理由に稼働を休止し、その後復帰することなく同年10月に卒業した。