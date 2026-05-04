俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（28）が、4月30日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜後8：54）に出演。同番組の人気コーナー「ゴチになります！27」で、佐野の親戚だという親子が“顔出し”で登場した。【写真・動画】“クセ強”な佐野勇斗の親戚2人が顔出しで登場佐野は、愛知県の岡崎市出身。この日は、ゴチメンバー全員が東京を離れ、史上初の名古屋出張でゴチを開催。会場に