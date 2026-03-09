今すぐ近くの【ダイソー】で探したい！ 110円で買える♡「ズートピアグッズ」

続編映画が大ヒットして、ますます話題を集めている「ズートピア」。今【ダイソー】では、そんな人気作のキャラクターグッズが入手できるとの情報をキャッチ。今回は、110円というお手頃価格の「ズートピアグッズ」をご紹介します。巾着やスライダーケースなど、デイリー使いしやすいアイテムをピックアップしました。

セットで揃えたいフェイス巾着

【ダイソー】「ダイカット巾着（ニック / ジュディ）」\110（税込）

ズートピアの主人公・ジュディの顔がデザインされた巾着袋。まん丸の目が可愛らしく、バッグの中に入れておくだけで気分が上がるかも。明るいブルーの紐が、爽やかな差し色になっています。主人公のニックバージョンもあり、思わずセットで買いたくなりそう。大きさは約15cm × 15cmという手のひらサイズで、コスメや充電器などの持ち運びにぴったりです。

キーホルダーとしても使えるミニケース

【ダイソー】「スライダーケース（ズートピア）」\110（税込）

ニックとジュディが走っているイラストが目を引くスライダーケース。大きさは約10cm × 9cmで開口部は約7cmと小さめなので、絆創膏や常備薬など小物の収納に便利です。ボールチェーンが付いているため、キーホルダーとしてもアクセントにするのも◎

