「ハーゲンダッツ ジャパン」がこのほど事業計画発表会を行い、3月10日に期間限定のミニカップ新商品「ロッキークランチーーー!」を発売することを公表した。



【写真】トッピングの粒がデカい！最強の定番コンビ「ストロベリーブラックココア」

「ストロベリーブラックココア」「ソルティハニーバター」の2フレーバー。「ザク硬食感」がキーワードで、「ストロベリーブラックココア」には「ハードブラックココアクッキー」が、「ソルティハニーバター」には「ハードバタービスケット」がそれぞれトッピングされている。



同社によると、ターゲットは若年層。ASMRなどの影響もあり、若者の間で人気の“硬い食感”を意識したトッピングだという。過去にあったビスケットのトッピングと比較しても大きいサイズ。通常のハーゲンダッツの商品で使用されているトッピングとの比較で硬さは約2倍。「ガリッ」としっかりかむことができる、これまでにない新食感となっている。



「ストロベリー×チョコ」という王道、米国では定番の「ハニー×バター」という、ともに甘くガッツリ濃厚な味わいのフレーバーは若年層を意識したもの。初の日本独自のデザインとなったパッケージはポップ感が強調され、やはり若年層にアピールすることを狙っている。アルファベットでは「ROCKY CRUNCHY!」だが、カタカナでは「ロッキークランチーーー！」と「ー」を3つ重ねてコミカル味も加えるなど、ハーゲンダッツ“らしからぬ”挑戦もある。



また、4月7日からはクリスピーサンド「ザ・グリーンティー」も発売。2001年に販売開始となったクリスピーサンドの25周年として新定番が加わる。



同社は5月からミニカップの「バニラ」「ストロベリー」「グリーンティー」「クッキー＆クリーム」「マカデミアナッツ」「ガナッシュショコラ」「ラムレーズン」「ザ・ミルク」の定番8商品のパッケージを刷新することも発表した。



（よろず～ニュース編集部）