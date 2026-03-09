激変ぶりが話題になっている、ものまねタレント・りんごちゃんが5日、自身のインスタグラムで人気タレントとの2ショットをアップ。さらなる進化がファンの反響を呼んでいる。



【写真】さらにアゴのラインがシャープに 艶っぽさもマシマシ

りんごちゃんは大きなキスマークが描かれたデザインのトップスを着て、タレント・JOYと並んだ写真を投稿。「偶然JOY兄さんと白黒コーデかぶりだった日」とつづった。2人とも黒ベースで、まるでそろえたかのようなコーデだ。



テレビ番組のダイエット企画でほっそりした、りんごちゃん。2月16日には韓流メイクのイケメン感あふれるショットを投稿し、22日にはツインテールで果実を持つ“イチゴちゃん”な姿も披露。26日には目元キラキラのハットをかぶったアップのカットを公開している。



この日は潤んだ瞳に、肩がののぞくトップス姿も公開。艶っぽい唇で、さらにアゴのラインがシャープになった感がある。フォロワーからも「またさらに可愛くなっててビックリ」「ヤバい～」「デコルテも素敵」「努力が凄い」「誰かわからなかった」「ホント綺麗になったね」と称賛のコメントが届いていた。



（よろず～ニュース編集部）