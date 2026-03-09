殺害されたイランの最高指導者ハメネイ師の後継者に、二男のモジタバ師が任命されました。

イラン国営放送は、殺害された最高指導者ハメネイ師の後継者に9日、二男のモジタバ師が任命されたと報じました。モジタバ師はこれまでハメネイ師の実務的な補佐を務め、精鋭部隊「革命防衛隊」とも密接な関係を持つ対米強硬派とされています。

これまでに、トランプ大統領はモジタバ師について「受け入れられない」と発言する一方で、後継者との交渉の是非にもたびたび言及していて、新体制が発足した場合には、アメリカ側と水面下での交渉が活発化する可能性もあります。

一方、イスラエル軍はSNSへの投稿で「後継者や、その指名役全員を標的にする」と警告しています。

佐藤篤志・NNNテルアビブ

「こちらの現場にミサイルが落ちたとみられ、車が引き上げられています。爆撃で車が吹き飛んだとみられます」

こうした中、イスラエルのテルアビブでは8日、イランによるミサイル攻撃がありました。