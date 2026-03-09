【ワシントン＝淵上隆悠、エルサレム＝福島利之】米国のトランプ大統領は７日、大統領専用機内で、軍事作戦を展開しているイランへの地上部隊派遣について、「正当な理由があればあり得る」と記者団に述べた。

米ニュースサイト・アクシオスは、複数の関係者の話として、イランの保有する高濃縮ウランを押収するため、特殊部隊の投入が検討されていると伝えた。

報道によると、米国とイスラエルは、イランの核兵器保有を永久に阻止するため、軍事作戦の後半段階に特殊部隊を派遣することを協議したという。原油の積み出し港があるペルシャ湾のカーグ島を占拠する案も議論された模様だ。

トランプ氏はまた、イランや隣国イラクを拠点とするクルド人勢力について、「戦争をこれ以上複雑化させるつもりはない」と語り、介入を求めない姿勢を見せた。これまで武装蜂起を全面支援する考えを示していたが、立場を一転させた。戦闘の長期化を懸念したとみられる。

一方、イスラエル軍は７日、イランの首都テヘランの複数の燃料貯蔵施設やイラン中部のイスファハン空港を攻撃した。空港では駐機中の複数のＦ１４戦闘機を破壊した。イランはイスラム革命前の１９７０年代に米国からＦ１４を購入した。

イランのマスード・ペゼシュキアン大統領は７日、近隣諸国への攻撃中止を表明したが、サウジアラビアやバーレーンは８日、イランから攻撃が続いていると発表した。ペゼシュキアン氏は８日、「敵が我が国を侵略すれば、（拠点を置く国に向け）対抗しなければならない」と釈明した。