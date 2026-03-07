Googleスマホ・タブレット「Pixel」シリーズに2026年3月分のソフトウェア更新を提供開始！

Googleは3日（現地時間）、スマートフォン（スマホ）など向けプラットフォーム「Android」における月次セキュリティーパッチの2026年3月分を告示しています。また合わせて同社が開発・販売するスマホ「Pixel」ブランドのスマホやタブレットにおいて2026年3月分のソフトウェア更新を同日より提供開始しており、来週にかけて順次提供されるとのこと。

ソフトウェア更新はネットワーク経由によるアップデート（OTA）が配信開始されているほか、ファクトリーイメージも公開されており、対象となるタブレット「Pixel Tablet」やスマホ「Pixel 10」および「Pixel 10 Pro」、「Pixel 10 Pro XL」、「Pixel 10 Pro Fold」、「Pixel 9a」、「Pixel 9」、「Pixel 9 Pro」、「Pixel 9 Pro XL」、「Pixel 9 Pro Fold」、「Pixel Fold」、「Pixel 8a」、「Pixel 8」、「Pixel 8 Pro」、「Pixel 7a」、「Pixel 7」、「Pixel 7 Pro」、「Pixel 6a」、「Pixel 6」、「Pixel 6 Pro」では無料でアップデートを実施できます。

更新後のビルド番号はオーストラリアPixel 6シリーズのみブランチしてて「CP1A.260305.018.A1」となっており、それ以外の日本を含むグローバルではすべての対象機種で共通して「CP1A.260305.018」とのこと。なお、このソフトウェア更新にはセキュリティーパッチのほか、すでに紹介しているようにPixelスマホ・タブレットやスマートウォッチ「Pixel Watch」シリーズ向けの新機能「Pixel Feature Drop」の2026年3月分も含まれています。

その他、Pixelスマホ・タブレットのソフトウェア更新には複数の不具合修正や機能改善が含まれており、すべての対象機種にてオーディオ設定を調整するときにスピーカーアイコンが表示されるまでの遅延やオーディオがクラッシュすることがある問題、検索中に「すべてのアプリ」画面で背景のぼかしが一時的に消える問題、バックグラウンドで音楽を再生した後、オーディオ出力セレクターを開く際に遅延が発生する問題などが行われているということです。br />

Pixelシリーズにはセキュリティーパッチや不具合を修正するソフトウェア更新が毎月提供されており、2026月3分のセキュリティーパッチはCVEに登録されている分では以下の表の通りで、Android向けではCriticalが10個、Highが106個、分類なしが13個の合計129個、Pixel向けではCriticalが4個、Highが12個、Moderateが4個の合計20個、Wear OS向けではHighが2個、Pixel Watch向けではModerateが2個となっており、Android Automotive OSやAndroid XRでは個別の脆弱性はないものの、Androidに準じたセキュリティーアップデートが行われているということです。

その他、セキュリティー更新以外のPixelシリーズにおける更新内容は以下の通り。なお、Pixel 10シリーズなどを販売するソフトバンクでもソフトウェア更新の提供開始をお知らせしており、更新時間は各機種ともに最大40分程度かかる場合があると案内されています。なお、ソフトバンクではソフトウェア更新にかかる通信料は無料ですが、契約時に提供したUSIMカード以外を利用した場合、契約または登録内容と異なる用い方をした場合などに通信料が発生するときがあるのでご注意ください。

What’s included
The March 2026 update includes bug fixes and improvements for Pixel users - see below for details

Audio
- Fix for a delay in displaying the speaker icon when adjusting audio settings*[1]
- Fix for issue occasionally causing audio crashes*[1]

Camera
- Fix for an issue that caused the camera service to crash, improving overall camera stability*[2]

Display & Graphics
- Fix for an issue causing system crashes and impacting overall Android stability*[2]
- Fix for device screen freezing that occasionally renders the phone unusable*[3]
- Fix for issues causing occasional fuzzy or incorrect display behavior*[3]
- Fix for the issue where the background blur briefly disappeared in the All Apps screen during search*[1]
- Improvement for Pixel 10 GPU performance by optimizing the OpenCL driver to reduce overhead and increase benchmark scores*[3]

Framework
- Fix for an issue that could cause the UI to freeze in certain conditions*[2]
- Fix for an issue that could cause a temporary freeze or unresponsiveness related to background processing of Android intelligence features*[1]
- Fix for an issue that could cause the device to crash when certain services start up*[1]
- Fix for issues where the device incorrectly reported battery status (e.g., abnormal temperature or missing battery), particularly when using a wireless charger*[3]

Telephony
- Fix for unexpected device instability that could cause temporary loss of cellular service*[2]
- General improvements for network connection stability and performance in certain conditions*[2]

User Interface
- Fix for an issue that could cause an application to get stuck after quickly using recent apps and navigating home*[2]
- Fix for the delay experienced when opening the audio output selector after playing music in the background*[1]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Device Applicability
Fixes are available for all supported Pixel devices unless otherwise indicated below. Some fixes may be carrier/region specific.

*[1] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10a
*[2] Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold
*[3] Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold


＜Android Security Bulletin - March 2026＞
CVESeverityComponentSubcomponent／TypeUpdated AOSP versions
CVE-2026-0047CriticalFrameworkEoP16-qpr2
CVE-2025-32313HighFrameworkEoP14、15、16
CVE-2025-48544HighFrameworkEoP14、15、16
CVE-2025-48567HighFrameworkEoP14、15、16
CVE-2025-48568HighFrameworkEoP14、15
CVE-2025-48574HighFrameworkEoP14、15、16
CVE-2025-48578HighFrameworkEoP14、15、16
CVE-2025-48579HighFrameworkEoP14、15、16
CVE-2025-48582HighFrameworkEoP14、15、16
CVE-2025-48605HighFrameworkEoP14、15、16
CVE-2025-48619HighFrameworkEoP14、15、16
CVE-2025-48634HighFrameworkEoP14、15、16
CVE-2025-48635HighFrameworkEoP14、15
CVE-2025-48645HighFrameworkEoP14、15、16、16-qpr2
CVE-2025-48646HighFrameworkEoP14、15、16、16-qpr2
CVE-2025-48654HighFrameworkEoP16、16-qpr2
CVE-2026-0007HighFrameworkEoP14、15、16
CVE-2026-0010HighFrameworkEoP14、15、16
CVE-2026-0011HighFrameworkEoP14、15、16、16-qpr2
CVE-2026-0013HighFrameworkEoP14、15、16
CVE-2026-0020HighFrameworkEoP14、15、16、16-qpr2
CVE-2026-0023HighFrameworkEoP14、15、16、16-qpr2
CVE-2026-0026HighFrameworkEoP14
CVE-2026-0034HighFrameworkEoP14、15、16、16-qpr2
CVE-2025-48630HighFrameworkID14、15、16、16-qpr2
CVE-2026-0012HighFrameworkID14、15、16
CVE-2026-0025HighFrameworkID14、15、16、16-qpr2
CVE-2025-48644HighFrameworkDoS14、15、16、16-qpr2
CVE-2026-0014HighFrameworkDoS14、15、16、16-qpr2
CVE-2026-0015HighFrameworkDoS14、15、16、16-qpr2
CVE-2026-0006CriticalSystemRCE16
CVE-2025-48631CriticalSystemDoS14、15、16、16-qpr2
CVE-2025-48577HighSystemEoP14、15、16
CVE-2025-48602HighSystemEoP14、15、16
CVE-2025-48641HighSystemEoP14、15、16、16-qpr2
CVE-2025-48650HighSystemEoP14、15、16
CVE-2025-48653HighSystemEoP14、15、16、16-qpr2
CVE-2026-0017HighSystemEoP16、16-qpr2
CVE-2026-0021HighSystemEoP14、15、16、16-qpr2
CVE-2026-0035HighSystemEoP14、15、16、16-qpr2
CVE-2024-43766HighSystemID14、15、16
CVE-2025-48642HighSystemID14、15、16、16-qpr2
CVE-2025-64783HighSystemID14、15、16、16-qpr2
CVE-2025-64784HighSystemID14、15、16、16-qpr2
CVE-2025-64893HighSystemID14、15、16、16-qpr2
CVE-2026-0005HighSystemID14、15、16
CVE-2026-0024HighSystemID14、15、16、16-qpr2
CVE-2025-48585HighSystemDoS16
CVE-2025-48587HighSystemDoS16
CVE-2025-48609HighSystemDoS14、15、16
CVE-2026-0013Google Play system updatesDocuments UI
CVE-2025-48544Google Play system updatesMediaProvider
CVE-2025-48567Google Play system updatesMediaProvider
CVE-2025-48578Google Play system updatesMediaProvider
CVE-2025-48579Google Play system updatesMediaProvider
CVE-2025-48582Google Play system updatesMediaProvider
CVE-2026-0006Google Play system updatesMedia Codecs
CVE-2026-0024Google Play system updatesMediaProvider
CVE-2026-0035Google Play system updatesMediaProvider
CVE-2025-48653Google Play system updatesPermission Controller
CVE-2025-48585Google Play system updatesProfiling
CVE-2025-48587Google Play system updatesProfiling
CVE-2024-43859CriticalKernelEoP／Flash-Friendly File System
CVE-2026-0037CriticalKernelEoP／Protected Kernel-Based Virtual Machine
CVE-2026-0038CriticalKernelEoP／Hypervisor
CVE-2025-38616HighKernelEoP／Transport Layer Security
CVE-2025-38618HighKernelEoP／vsock
CVE-2025-39682HighKernelEoP／Transport Layer Security
CVE-2025-39946HighKernelEoP／Transport Layer Security
CVE-2026-0029HighKernelEoP／Protected Kernel-Based Virtual Machine
CVE-2026-0027CriticalKernelEoP／Protected Kernel-Based Virtual Machine
CVE-2026-0028CriticalKernelEoP／pKVM
CVE-2026-0030CriticalKernelEoP／pKVM
CVE-2026-0031CriticalKernelEoP／pKVM
CVE-2025-39946HighKernelEoP／TLS
CVE-2025-40266HighKernelEoP／pKVM
CVE-2026-0032HighKernelEoP／pKVM
CVE-2025-2879HighArmMali
CVE-2025-10865HighImagination TechnologiesPowerVR-GPU
CVE-2025-13952HighImagination TechnologiesPowerVR-GPU
CVE-2025-58407HighImagination TechnologiesPowerVR-GPU
CVE-2025-58408HighImagination TechnologiesPowerVR-GPU
CVE-2025-58409HighImagination TechnologiesPowerVR-GPU
CVE-2025-58411HighImagination TechnologiesPowerVR-GPU
CVE-2026-21735HighImagination TechnologiesPowerVR-GPU
CVE-2025-20795HighMediaTekKeyInstall
CVE-2026-20425HighMediaTekdisplay
CVE-2026-20426HighMediaTekdisplay
CVE-2026-20427HighMediaTekdisplay
CVE-2026-20428HighMediaTekdisplay
CVE-2026-20434HighMediaTekModem
CVE-2025-20760HighMediaTekModem
CVE-2025-20761HighMediaTekModem
CVE-2025-20762HighMediaTekModem
CVE-2025-20793HighMediaTekModem
CVE-2025-20794HighMediaTekModem
CVE-2026-20401HighMediaTekModem
CVE-2026-20402HighMediaTekModem
CVE-2026-20403HighMediaTekModem
CVE-2026-20404HighMediaTekModem
CVE-2026-20405HighMediaTekModem
CVE-2026-20406HighMediaTekModem
CVE-2026-20420HighMediaTekModem
CVE-2026-20421HighMediaTekModem
CVE-2026-20422HighMediaTekModem
CVE-2025-48613HighMisc OEMVBMeta
CVE-2025-61612HighUnisocModem
CVE-2025-61613HighUnisocModem
CVE-2025-61614HighUnisocModem
CVE-2025-61615HighUnisocModem
CVE-2025-61616HighUnisocModem
CVE-2025-69278HighUnisocModem
CVE-2025-69279HighUnisocModem
CVE-2025-47388HighQualcommSecurity
CVE-2025-47394HighQualcommKernel
CVE-2025-47396HighQualcommDisplay
CVE-2025-47397HighQualcommDisplay
CVE-2025-47398HighQualcommDisplay
CVE-2025-59600HighQualcommDisplay
CVE-2026-21385HighQualcommDisplay
CVE-2025-47339HighQualcommClosed-source
CVE-2025-47346HighQualcommClosed-source
CVE-2025-47348HighQualcommClosed-source
CVE-2025-47366HighQualcommClosed-source
CVE-2025-47378HighQualcommClosed-source
CVE-2025-47385HighQualcommClosed-source
CVE-2025-47395HighQualcommClosed-source
CVE-2025-47402HighQualcommClosed-source

＜Pixel Update Bulletin - March 2026＞
CVESeverityComponentSubcomponent／TypeUpdated AOSP versions
CVE-2026-0114CriticalPixelRCE／Modem
CVE-2026-0120CriticalPixelRCE／Modem
CVE-2026-0122CriticalPixelRCE／Baseband
CVE-2024-56184CriticalPixelEoP／Bootloader
CVE-2026-0116HighPixelRCE／MFC
CVE-2025-48611HighPixelEoP／Companion
CVE-2026-0107HighPixelEoP／CPM
CVE-2026-0110HighPixelEoP／Modem
CVE-2026-0111HighPixelEoP／Cellular Modem
CVE-2026-0112HighPixelEoP／VPU
CVE-2026-0113HighPixelEoP／Cellular Modem
CVE-2026-0117HighPixelEoP／MFC
CVE-2026-0118HighPixelEoP／oobconfig
CVE-2026-0119HighPixelEoP／Shannon Baseband
CVE-2026-0108HighPixelID／GPU
CVE-2026-0121HighPixelID／VPU
CVE-2025-36920ModeratePixelEoP／pKVM
CVE-2026-0123ModeratePixelEoP／AOC
CVE-2026-0115ModeratePixelID／Trusted Execution Environment
CVE-2026-0109ModeratePixelDoS／Wifi

＜Wear OS Security Bulletin - March 2026＞
CVESeverityComponentSubcomponent／TypeUpdated AOSP versions
CVE-2024-31328HighFrameworkEoP14、16
CVE-2025-48636HighSystemEoP16

＜Pixel Watch Security Bulletin - March 2026＞
CVESeverityComponentSubcomponent／TypeUpdated AOSP versions
CVE-2025-47333ModerateQualcommBootloader
CVE-2025-47383ModerateQualcommClosed-source


記事執筆：memn0ck


