GoogleがAndroidセキュリティーパッチ2026年3月分を案内！Pixel 6以降に新機能「Feature Drop」を含むソフトウェア更新が提供開始
|Googleスマホ・タブレット「Pixel」シリーズに2026年3月分のソフトウェア更新を提供開始！
Googleは3日（現地時間）、スマートフォン（スマホ）など向けプラットフォーム「Android」における月次セキュリティーパッチの2026年3月分を告示しています。また合わせて同社が開発・販売するスマホ「Pixel」ブランドのスマホやタブレットにおいて2026年3月分のソフトウェア更新を同日より提供開始しており、来週にかけて順次提供されるとのこと。
更新後のビルド番号はオーストラリアPixel 6シリーズのみブランチしてて「CP1A.260305.018.A1」となっており、それ以外の日本を含むグローバルではすべての対象機種で共通して「CP1A.260305.018」とのこと。なお、このソフトウェア更新にはセキュリティーパッチのほか、すでに紹介しているようにPixelスマホ・タブレットやスマートウォッチ「Pixel Watch」シリーズ向けの新機能「Pixel Feature Drop」の2026年3月分も含まれています。
その他、Pixelスマホ・タブレットのソフトウェア更新には複数の不具合修正や機能改善が含まれており、すべての対象機種にてオーディオ設定を調整するときにスピーカーアイコンが表示されるまでの遅延やオーディオがクラッシュすることがある問題、検索中に「すべてのアプリ」画面で背景のぼかしが一時的に消える問題、バックグラウンドで音楽を再生した後、オーディオ出力セレクターを開く際に遅延が発生する問題などが行われているということです。br />
Pixelシリーズにはセキュリティーパッチや不具合を修正するソフトウェア更新が毎月提供されており、2026月3分のセキュリティーパッチはCVEに登録されている分では以下の表の通りで、Android向けではCriticalが10個、Highが106個、分類なしが13個の合計129個、Pixel向けではCriticalが4個、Highが12個、Moderateが4個の合計20個、Wear OS向けではHighが2個、Pixel Watch向けではModerateが2個となっており、Android Automotive OSやAndroid XRでは個別の脆弱性はないものの、Androidに準じたセキュリティーアップデートが行われているということです。
・Google Pixel Update - March 2026 - Google Pixel Community
・Android Security Bulletin-March 2026 | Android Open Source Project
・Pixel Update Bulletin-March 2026 | Android Open Source Project
・Android Automotive OS Update Bulletin-March 2026 | Android Open Source Project
・Android XR Bulletin-March 2026 | Android Open Source Project
・Wear OS Security Bulletin-March 2026 | Android Open Source Project
・Pixel Watch Security Bulletin-March 2026 | Android Open Source Project
その他、セキュリティー更新以外のPixelシリーズにおける更新内容は以下の通り。なお、Pixel 10シリーズなどを販売するソフトバンクでもソフトウェア更新の提供開始をお知らせしており、更新時間は各機種ともに最大40分程度かかる場合があると案内されています。なお、ソフトバンクではソフトウェア更新にかかる通信料は無料ですが、契約時に提供したUSIMカード以外を利用した場合、契約または登録内容と異なる用い方をした場合などに通信料が発生するときがあるのでご注意ください。
・Google Pixel 10 Pro Foldをご利用中のお客さまへ（2026年3月4日） | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro XLをご利用中のお客さまへ（2026年3月4日） | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・Google Pixel 9aをご利用中のお客さまへ（2026年3月4日） | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・Google Pixel 9 Pro Foldをご利用中のお客さまへ（2026年3月4日） | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・Google Pixel 9、Google Pixel 9 Pro、Google Pixel 9 Pro XLをご利用中のお客さまへ（2026年3月4日） | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・Google Pixel 8aをご利用中のお客さまへ（2026年3月4日） | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・Google Pixel 8、Google Pixel 8 Proをご利用中のお客さまへ（2026年3月4日） | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・Google Pixel Foldをご利用中のお客さまへ（2026年3月4日） | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・Google Pixel 7aをご利用中のお客さまへ（2026年3月4日） | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・Google Pixel 7、Google Pixel 7 Proをご利用中のお客さまへ（2026年3月4日） | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・Google Pixel 6aをご利用中のお客さまへ（2026年3月4日） | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・Google Pixel 6、Google Pixel 6 Proをご利用中のお客さまへ（2026年3月4日） | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
What’s included
The March 2026 update includes bug fixes and improvements for Pixel users - see below for details
Audio
- Fix for a delay in displaying the speaker icon when adjusting audio settings*[1]
- Fix for issue occasionally causing audio crashes*[1]
Camera
- Fix for an issue that caused the camera service to crash, improving overall camera stability*[2]
Display & Graphics
- Fix for an issue causing system crashes and impacting overall Android stability*[2]
- Fix for device screen freezing that occasionally renders the phone unusable*[3]
- Fix for issues causing occasional fuzzy or incorrect display behavior*[3]
- Fix for the issue where the background blur briefly disappeared in the All Apps screen during search*[1]
- Improvement for Pixel 10 GPU performance by optimizing the OpenCL driver to reduce overhead and increase benchmark scores*[3]
Framework
- Fix for an issue that could cause the UI to freeze in certain conditions*[2]
- Fix for an issue that could cause a temporary freeze or unresponsiveness related to background processing of Android intelligence features*[1]
- Fix for an issue that could cause the device to crash when certain services start up*[1]
- Fix for issues where the device incorrectly reported battery status (e.g., abnormal temperature or missing battery), particularly when using a wireless charger*[3]
Telephony
- Fix for unexpected device instability that could cause temporary loss of cellular service*[2]
- General improvements for network connection stability and performance in certain conditions*[2]
User Interface
- Fix for an issue that could cause an application to get stuck after quickly using recent apps and navigating home*[2]
- Fix for the delay experienced when opening the audio output selector after playing music in the background*[1]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Device Applicability
Fixes are available for all supported Pixel devices unless otherwise indicated below. Some fixes may be carrier/region specific.
*[1] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10a
*[2] Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold
*[3] Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold
|CVE
|Severity
|Component
|Subcomponent／Type
|Updated AOSP versions
|CVE-2026-0047
|Critical
|Framework
|EoP
|16-qpr2
|CVE-2025-32313
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16
|CVE-2025-48544
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16
|CVE-2025-48567
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16
|CVE-2025-48568
|High
|Framework
|EoP
|14、15
|CVE-2025-48574
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16
|CVE-2025-48578
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16
|CVE-2025-48579
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16
|CVE-2025-48582
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16
|CVE-2025-48605
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16
|CVE-2025-48619
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16
|CVE-2025-48634
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16
|CVE-2025-48635
|High
|Framework
|EoP
|14、15
|CVE-2025-48645
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2025-48646
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2025-48654
|High
|Framework
|EoP
|16、16-qpr2
|CVE-2026-0007
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16
|CVE-2026-0010
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16
|CVE-2026-0011
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2026-0013
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16
|CVE-2026-0020
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2026-0023
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2026-0026
|High
|Framework
|EoP
|14
|CVE-2026-0034
|High
|Framework
|EoP
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2025-48630
|High
|Framework
|ID
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2026-0012
|High
|Framework
|ID
|14、15、16
|CVE-2026-0025
|High
|Framework
|ID
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2025-48644
|High
|Framework
|DoS
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2026-0014
|High
|Framework
|DoS
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2026-0015
|High
|Framework
|DoS
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2026-0006
|Critical
|System
|RCE
|16
|CVE-2025-48631
|Critical
|System
|DoS
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2025-48577
|High
|System
|EoP
|14、15、16
|CVE-2025-48602
|High
|System
|EoP
|14、15、16
|CVE-2025-48641
|High
|System
|EoP
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2025-48650
|High
|System
|EoP
|14、15、16
|CVE-2025-48653
|High
|System
|EoP
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2026-0017
|High
|System
|EoP
|16、16-qpr2
|CVE-2026-0021
|High
|System
|EoP
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2026-0035
|High
|System
|EoP
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2024-43766
|High
|System
|ID
|14、15、16
|CVE-2025-48642
|High
|System
|ID
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2025-64783
|High
|System
|ID
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2025-64784
|High
|System
|ID
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2025-64893
|High
|System
|ID
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2026-0005
|High
|System
|ID
|14、15、16
|CVE-2026-0024
|High
|System
|ID
|14、15、16、16-qpr2
|CVE-2025-48585
|High
|System
|DoS
|16
|CVE-2025-48587
|High
|System
|DoS
|16
|CVE-2025-48609
|High
|System
|DoS
|14、15、16
|CVE-2026-0013
|ー
|Google Play system updates
|Documents UI
|ー
|CVE-2025-48544
|ー
|Google Play system updates
|MediaProvider
|ー
|CVE-2025-48567
|ー
|Google Play system updates
|MediaProvider
|ー
|CVE-2025-48578
|ー
|Google Play system updates
|MediaProvider
|ー
|CVE-2025-48579
|ー
|Google Play system updates
|MediaProvider
|ー
|CVE-2025-48582
|ー
|Google Play system updates
|MediaProvider
|ー
|CVE-2026-0006
|ー
|Google Play system updates
|Media Codecs
|ー
|CVE-2026-0024
|ー
|Google Play system updates
|MediaProvider
|ー
|CVE-2026-0035
|ー
|Google Play system updates
|MediaProvider
|ー
|CVE-2025-48653
|ー
|Google Play system updates
|Permission Controller
|ー
|CVE-2025-48585
|ー
|Google Play system updates
|Profiling
|ー
|CVE-2025-48587
|ー
|Google Play system updates
|Profiling
|ー
|CVE-2024-43859
|Critical
|Kernel
|EoP／Flash-Friendly File System
|ー
|CVE-2026-0037
|Critical
|Kernel
|EoP／Protected Kernel-Based Virtual Machine
|ー
|CVE-2026-0038
|Critical
|Kernel
|EoP／Hypervisor
|ー
|CVE-2025-38616
|High
|Kernel
|EoP／Transport Layer Security
|ー
|CVE-2025-38618
|High
|Kernel
|EoP／vsock
|ー
|CVE-2025-39682
|High
|Kernel
|EoP／Transport Layer Security
|ー
|CVE-2025-39946
|High
|Kernel
|EoP／Transport Layer Security
|ー
|CVE-2026-0029
|High
|Kernel
|EoP／Protected Kernel-Based Virtual Machine
|ー
|CVE-2026-0027
|Critical
|Kernel
|EoP／Protected Kernel-Based Virtual Machine
|ー
|CVE-2026-0028
|Critical
|Kernel
|EoP／pKVM
|ー
|CVE-2026-0030
|Critical
|Kernel
|EoP／pKVM
|ー
|CVE-2026-0031
|Critical
|Kernel
|EoP／pKVM
|ー
|CVE-2025-39946
|High
|Kernel
|EoP／TLS
|ー
|CVE-2025-40266
|High
|Kernel
|EoP／pKVM
|ー
|CVE-2026-0032
|High
|Kernel
|EoP／pKVM
|ー
|CVE-2025-2879
|High
|Arm
|Mali
|ー
|CVE-2025-10865
|High
|Imagination Technologies
|PowerVR-GPU
|ー
|CVE-2025-13952
|High
|Imagination Technologies
|PowerVR-GPU
|ー
|CVE-2025-58407
|High
|Imagination Technologies
|PowerVR-GPU
|ー
|CVE-2025-58408
|High
|Imagination Technologies
|PowerVR-GPU
|ー
|CVE-2025-58409
|High
|Imagination Technologies
|PowerVR-GPU
|ー
|CVE-2025-58411
|High
|Imagination Technologies
|PowerVR-GPU
|ー
|CVE-2026-21735
|High
|Imagination Technologies
|PowerVR-GPU
|ー
|CVE-2025-20795
|High
|MediaTek
|KeyInstall
|ー
|CVE-2026-20425
|High
|MediaTek
|display
|ー
|CVE-2026-20426
|High
|MediaTek
|display
|ー
|CVE-2026-20427
|High
|MediaTek
|display
|ー
|CVE-2026-20428
|High
|MediaTek
|display
|ー
|CVE-2026-20434
|High
|MediaTek
|Modem
|ー
|CVE-2025-20760
|High
|MediaTek
|Modem
|ー
|CVE-2025-20761
|High
|MediaTek
|Modem
|ー
|CVE-2025-20762
|High
|MediaTek
|Modem
|ー
|CVE-2025-20793
|High
|MediaTek
|Modem
|ー
|CVE-2025-20794
|High
|MediaTek
|Modem
|ー
|CVE-2026-20401
|High
|MediaTek
|Modem
|ー
|CVE-2026-20402
|High
|MediaTek
|Modem
|ー
|CVE-2026-20403
|High
|MediaTek
|Modem
|ー
|CVE-2026-20404
|High
|MediaTek
|Modem
|ー
|CVE-2026-20405
|High
|MediaTek
|Modem
|ー
|CVE-2026-20406
|High
|MediaTek
|Modem
|ー
|CVE-2026-20420
|High
|MediaTek
|Modem
|ー
|CVE-2026-20421
|High
|MediaTek
|Modem
|ー
|CVE-2026-20422
|High
|MediaTek
|Modem
|ー
|CVE-2025-48613
|High
|Misc OEM
|VBMeta
|ー
|CVE-2025-61612
|High
|Unisoc
|Modem
|ー
|CVE-2025-61613
|High
|Unisoc
|Modem
|ー
|CVE-2025-61614
|High
|Unisoc
|Modem
|ー
|CVE-2025-61615
|High
|Unisoc
|Modem
|ー
|CVE-2025-61616
|High
|Unisoc
|Modem
|ー
|CVE-2025-69278
|High
|Unisoc
|Modem
|ー
|CVE-2025-69279
|High
|Unisoc
|Modem
|ー
|CVE-2025-47388
|High
|Qualcomm
|Security
|ー
|CVE-2025-47394
|High
|Qualcomm
|Kernel
|ー
|CVE-2025-47396
|High
|Qualcomm
|Display
|ー
|CVE-2025-47397
|High
|Qualcomm
|Display
|ー
|CVE-2025-47398
|High
|Qualcomm
|Display
|ー
|CVE-2025-59600
|High
|Qualcomm
|Display
|ー
|CVE-2026-21385
|High
|Qualcomm
|Display
|ー
|CVE-2025-47339
|High
|Qualcomm
|Closed-source
|ー
|CVE-2025-47346
|High
|Qualcomm
|Closed-source
|ー
|CVE-2025-47348
|High
|Qualcomm
|Closed-source
|ー
|CVE-2025-47366
|High
|Qualcomm
|Closed-source
|ー
|CVE-2025-47378
|High
|Qualcomm
|Closed-source
|ー
|CVE-2025-47385
|High
|Qualcomm
|Closed-source
|ー
|CVE-2025-47395
|High
|Qualcomm
|Closed-source
|ー
|CVE-2025-47402
|High
|Qualcomm
|Closed-source
|ー
|CVE
|Severity
|Component
|Subcomponent／Type
|Updated AOSP versions
|CVE-2026-0114
|Critical
|Pixel
|RCE／Modem
|ー
|CVE-2026-0120
|Critical
|Pixel
|RCE／Modem
|ー
|CVE-2026-0122
|Critical
|Pixel
|RCE／Baseband
|ー
|CVE-2024-56184
|Critical
|Pixel
|EoP／Bootloader
|ー
|CVE-2026-0116
|High
|Pixel
|RCE／MFC
|ー
|CVE-2025-48611
|High
|Pixel
|EoP／Companion
|ー
|CVE-2026-0107
|High
|Pixel
|EoP／CPM
|ー
|CVE-2026-0110
|High
|Pixel
|EoP／Modem
|ー
|CVE-2026-0111
|High
|Pixel
|EoP／Cellular Modem
|ー
|CVE-2026-0112
|High
|Pixel
|EoP／VPU
|ー
|CVE-2026-0113
|High
|Pixel
|EoP／Cellular Modem
|ー
|CVE-2026-0117
|High
|Pixel
|EoP／MFC
|ー
|CVE-2026-0118
|High
|Pixel
|EoP／oobconfig
|ー
|CVE-2026-0119
|High
|Pixel
|EoP／Shannon Baseband
|ー
|CVE-2026-0108
|High
|Pixel
|ID／GPU
|ー
|CVE-2026-0121
|High
|Pixel
|ID／VPU
|ー
|CVE-2025-36920
|Moderate
|Pixel
|EoP／pKVM
|ー
|CVE-2026-0123
|Moderate
|Pixel
|EoP／AOC
|ー
|CVE-2026-0115
|Moderate
|Pixel
|ID／Trusted Execution Environment
|ー
|CVE-2026-0109
|Moderate
|Pixel
|DoS／Wifi
|ー
|CVE
|Severity
|Component
|Subcomponent／Type
|Updated AOSP versions
|CVE-2024-31328
|High
|Framework
|EoP
|14、16
|CVE-2025-48636
|High
|System
|EoP
|16
|CVE
|Severity
|Component
|Subcomponent／Type
|Updated AOSP versions
|CVE-2025-47333
|Moderate
|Qualcomm
|Bootloader
|ー
|CVE-2025-47383
|Moderate
|Qualcomm
|Closed-source
|ー
記事執筆：memn0ck
