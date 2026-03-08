便秘の人、試してみて！1日でお通じ3回、切って煮るだけの「超簡単お鍋」で腸内リセット
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
食べ痩せトレーナーのよしかさんが運営するYouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」が、「【40代ぽっこりお腹解消】1日お通じ3回出る！お腹痩せる、だいこん鍋。一人前が簡単！」と題した動画を公開しました。動画では、1日に3回お通じがあったという、便秘解消に効果抜群な「だいこん鍋」のレシピを紹介しています。
よしかさんによると、この鍋がお通じに良い理由は2つ。1つ目は、大根を皮ごと使うことで、1日の摂取目安量の半分以上の食物繊維が摂れること。2つ目は、大根の95%以上が水分でできているため、腸までしっかりと水分が行き渡ることだそうです。
作り方は非常にシンプル。味付けは塩のみで、材料を切って煮込むだけという手軽さが魅力です。
まず、大根と人参を2～3mmの薄切りにします。ここで美味しく作るためのポイントが。よしかさんは「大根は味が染みにくい」と話し、切った大根に塩をまぶして軽く揉むことを推奨。このひと手間で、「味がしっかり入って美味しくなる」だけでなく、野菜の水分が出て「美味しい出汁が出る」と解説しました。
あとは、鍋に昆布、水、塩揉みした大根、人参、皮を剥いだ鶏もも肉、しめじを入れ、火にかけるだけ。沸騰したら火を弱め、10分ほど煮込めば完成です。
完成した鍋を実食したよしかさんは、「おいしい！」「しっかり塩が染みてる」と満足げな表情。調味料を入れなくても、野菜や昆布の旨味だけで十分美味しいと太鼓判を押しました。締めにご飯と卵を入れて雑炊にするのもおすすめです。
体が冷えがちな季節に、体の内側から温まり、お腹もスッキリする一杯を試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・大根：1/5本（約300g）
・人参：1/3本
・鶏もも肉：100g
・しめじ：1/2株
・昆布：10cm×2枚
・水：200ml
・塩：小さじ1（5g）
・（お好みで）ネギ、生姜などの薬味
［作り方］
1. 大根と人参を2～3mmの薄切りにする。鶏もも肉は皮を取り、一口大に切る。
2. ボウルに大根と塩を入れ、全体にまぶすように軽く揉む。
3. 鍋に昆布と水を入れ、その上に(2)の大根、人参、鶏もも肉、しめじを並べる。
4. 蓋をして中火にかけ、沸騰させる。
5. 沸騰したら弱火にし、約10分間煮込む。
6. 器に盛り付け、お好みでネギや生姜などの薬味を添えて完成。
チャンネル情報
1984年生まれ。2児の母。パーソナルトレーナー。YouTube「食べ痩せ健康チャンネル」登録者数７万人。食べながら健康に痩せる“食べ痩せトレーナー”として活動中。40〜60代女性へのダイエット指導を得意とし、食べることで健康を取り戻し、無理なく続けられるダイエット方法を提案している。