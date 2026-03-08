この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

食べ痩せトレーナーのよしかさんが運営するYouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」が、「【40代ぽっこりお腹解消】1日お通じ3回出る！お腹痩せる、だいこん鍋。一人前が簡単！」と題した動画を公開しました。動画では、1日に3回お通じがあったという、便秘解消に効果抜群な「だいこん鍋」のレシピを紹介しています。



よしかさんによると、この鍋がお通じに良い理由は2つ。1つ目は、大根を皮ごと使うことで、1日の摂取目安量の半分以上の食物繊維が摂れること。2つ目は、大根の95%以上が水分でできているため、腸までしっかりと水分が行き渡ることだそうです。



作り方は非常にシンプル。味付けは塩のみで、材料を切って煮込むだけという手軽さが魅力です。



まず、大根と人参を2～3mmの薄切りにします。ここで美味しく作るためのポイントが。よしかさんは「大根は味が染みにくい」と話し、切った大根に塩をまぶして軽く揉むことを推奨。このひと手間で、「味がしっかり入って美味しくなる」だけでなく、野菜の水分が出て「美味しい出汁が出る」と解説しました。



あとは、鍋に昆布、水、塩揉みした大根、人参、皮を剥いだ鶏もも肉、しめじを入れ、火にかけるだけ。沸騰したら火を弱め、10分ほど煮込めば完成です。



完成した鍋を実食したよしかさんは、「おいしい！」「しっかり塩が染みてる」と満足げな表情。調味料を入れなくても、野菜や昆布の旨味だけで十分美味しいと太鼓判を押しました。締めにご飯と卵を入れて雑炊にするのもおすすめです。



体が冷えがちな季節に、体の内側から温まり、お腹もスッキリする一杯を試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・大根：1/5本（約300g）

・人参：1/3本

・鶏もも肉：100g

・しめじ：1/2株

・昆布：10cm×2枚

・水：200ml

・塩：小さじ1（5g）

・（お好みで）ネギ、生姜などの薬味



［作り方］

1. 大根と人参を2～3mmの薄切りにする。鶏もも肉は皮を取り、一口大に切る。

2. ボウルに大根と塩を入れ、全体にまぶすように軽く揉む。

3. 鍋に昆布と水を入れ、その上に(2)の大根、人参、鶏もも肉、しめじを並べる。

4. 蓋をして中火にかけ、沸騰させる。

5. 沸騰したら弱火にし、約10分間煮込む。

6. 器に盛り付け、お好みでネギや生姜などの薬味を添えて完成。