この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

食べ痩せトレーナーのよしかさんが運営するYouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」が、「【40代ぽっこりお腹解消】1日お通じ3回出る！お腹痩せる、だいこん鍋。一人前が簡単！」と題した動画を公開しました。動画では、1日に3回お通じがあったという、便秘解消に効果抜群な「だいこん鍋」のレシピを紹介しています。

よしかさんによると、この鍋がお通じに良い理由は2つ。1つ目は、大根を皮ごと使うことで、1日の摂取目安量の半分以上の食物繊維が摂れること。2つ目は、大根の95%以上が水分でできているため、腸までしっかりと水分が行き渡ることだそうです。

作り方は非常にシンプル。味付けは塩のみで、材料を切って煮込むだけという手軽さが魅力です。

まず、大根と人参を2～3mmの薄切りにします。ここで美味しく作るためのポイントが。よしかさんは「大根は味が染みにくい」と話し、切った大根に塩をまぶして軽く揉むことを推奨。このひと手間で、「味がしっかり入って美味しくなる」だけでなく、野菜の水分が出て「美味しい出汁が出る」と解説しました。

あとは、鍋に昆布、水、塩揉みした大根、人参、皮を剥いだ鶏もも肉、しめじを入れ、火にかけるだけ。沸騰したら火を弱め、10分ほど煮込めば完成です。

完成した鍋を実食したよしかさんは、「おいしい！」「しっかり塩が染みてる」と満足げな表情。調味料を入れなくても、野菜や昆布の旨味だけで十分美味しいと太鼓判を押しました。締めにご飯と卵を入れて雑炊にするのもおすすめです。

体が冷えがちな季節に、体の内側から温まり、お腹もスッキリする一杯を試してみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・大根：1/5本（約300g）
・人参：1/3本
・鶏もも肉：100g
・しめじ：1/2株
・昆布：10cm×2枚
・水：200ml
・塩：小さじ1（5g）
・（お好みで）ネギ、生姜などの薬味

［作り方］
1. 大根と人参を2～3mmの薄切りにする。鶏もも肉は皮を取り、一口大に切る。
2. ボウルに大根と塩を入れ、全体にまぶすように軽く揉む。
3. 鍋に昆布と水を入れ、その上に(2)の大根、人参、鶏もも肉、しめじを並べる。
4. 蓋をして中火にかけ、沸騰させる。
5. 沸騰したら弱火にし、約10分間煮込む。
6. 器に盛り付け、お好みでネギや生姜などの薬味を添えて完成。

YouTubeの動画内容

00:31

なぜ効くの？だいこん鍋がお通じに良い2つの理由
01:03

材料はこれだけ！野菜の切り方
02:01

味が染み込む！美味しさアップのひと手間
04:45

ぐつぐつ煮込んで完成！
05:18

実食！締めのアレンジも紹介

関連記事

【総重量1キロ】お腹いっぱい食べて痩せる！？彩り豊かな「ダイエット弁当」レシピ

【総重量1キロ】お腹いっぱい食べて痩せる！？彩り豊かな「ダイエット弁当」レシピ

 我慢は不要！夜置き換えるだけの「せいろ蒸しダイエット」

我慢は不要！夜置き換えるだけの「せいろ蒸しダイエット」

 「お腹いっぱい食べたい、でも痩せたい」を叶える最強食材！白菜まるごと食べ尽くす“食べ痩せ”レシピ

「お腹いっぱい食べたい、でも痩せたい」を叶える最強食材！白菜まるごと食べ尽くす“食べ痩せ”レシピ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

食べ痩せ健康チャンネル_icon

食べ痩せ健康チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 6.38万人 479 本の動画
1984年生まれ。2児の母。パーソナルトレーナー。YouTube「食べ痩せ健康チャンネル」登録者数７万人。食べながら健康に痩せる“食べ痩せトレーナー”として活動中。40〜60代女性へのダイエット指導を得意とし、食べることで健康を取り戻し、無理なく続けられるダイエット方法を提案している。
youtube.com/channel/UCWXGJa4u7SipjGHBNKRlU6w YouTube