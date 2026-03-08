シャマル＋ビトゥルボ＝ギブリ

ビトゥルボが売れたといっても、マセラティは赤字経営が続いていた。1988年にフィアットの投資を受けつつ、ビトゥルボは222へ改称。ザガートのカリフは大幅な改良を受け、スパイダー以上にホイールベースが短縮されたシャマルが、1990年に誕生する。

【画像】ツインターボの伝道師 マセラティ・ビトゥルボ・シリーズ シャマルと3代目ギブリも 全104枚

スタイリングは、マルチェロ・ガンディーニ氏が担当。カリフと共通したのはドアパネルのみで、ブランドの新時代を象徴するような存在が狙われた。生産はイタリアのマセラティ・モデナ工場で行われ、1996年までに369台がラインオフしている。



マセラティ・ギブリ・カップ（1995〜1997年／日本仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

これと並行し、222の後継として、よりメジャーな位置づけのギブリが1992年に登場。ホイールベースは、クーペのビトゥルボと同じ2515mmを得ていた。

24バルブのV6ツインターボはビトゥルボ由来だが、6速MTやLSD、可変式サスペンションなどはシャマルから継承。均整の取れたボディラインに台形のサイドウインドウ、ブリスターフェンダーなど、ガンディーニによるスタイリングも踏襲された。

積極的な速度上昇 激しい走りは爆竹のよう

ビトゥルボのスパイダーとサルーンは1994年まで生産が続くが、前者は廃盤となり、後者はクアトロポルテ IVへバトンタッチ。マセラティのラインナップは、2ドアクーペのギブリとの、2種体制へ改変された。

ワンメイクレース・シリーズへちなんだ、2.0L V6ツインターボのカップ仕様が投入されたのは、1995年。最高出力は334ps/6800rpmへ引き上げられつつ、生産数は僅か60台に制限された。今回のイエローの車両は、日本で売られた右ハンドル車だ。



マセラティ・ギブリ・カップ（1995〜1997年／日本仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

いかにも速そうな、17インチのスピードライン社製ホイールを履き、スタイリングはモダン。だがボディカラーを除けば、今回の5台では容姿の主張は控えな側にある。

交通の少ない公道へ出れば、爆竹のように激しく走れる。知的なブーストコントローラーが備わるが、ターボラグは大きい。コンプレッサーが圧力を高めると、イタリアン・エキゾチックらしい積極的な速度上昇を披露する。

ビトゥルボの集大成 頂点にあるカップ

シャシーは落ち着きが高められ、操縦性は繊細。きっかけを与えれば、リアはスライドを始めるものの、4段階の可変式サスペンションで「3」を選ぶと、グレートブリテン島の傷んだアスファルトとの相性が良くなる。

路面の起伏を巧みにいなし、コーナリングは粘り強く安定。中央のペダルを踏み込めば、フロントが4ポッドのブレンボ社製ブレーキが、圧巻の制動力を生み出す。ナンバー付きの、ツーリングカー・レーサーの勢いで飛ばせる。



マセラティ・ギブリ・カップ（1995〜1997年／日本仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ビトゥルボの集大成といえるのが、ギブリ。運転姿勢はまだ完璧ではないものの、快音を放つV6ツインターボエンジンに、磨かれたシャシー、トルクを受け止めるLSDと6速MTの組合せで、このカップはその頂点にある。

多くの人が理解して良いビトゥルボの価値

初期のビトゥルボと、ギブリ・カップの違いは小さくない。マセラティの予算は限られ、シャシーがターボパワーを完全に手懐けるまでに、10年の期間を要したといえる。

だとしても、筆者は初期のビトゥルボにもカリスマ的な魅力を感じる。1980年代らしく、折り目が明確なボディのクーペやサルーンに、不思議と惹かれてしまう。希少なカリフも、特別感を漂わせていると思う。



マセラティ・カリフ（1988〜1993年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ビトゥルボは新車の頃から、性能を考えればお買い得なモデルだった。ネオクラシック人気で、最近は取引価格が上昇傾向にあるとはいえ、高騰まではしていない。少々癖はあるが、この価値をより多くの人が理解しても良いのではないだろうか。

協力：ビル・ブリッファ氏、ヤニー・アルギロウ氏、マクグラス・マセラティ社

マセラティ・ビトゥルボ・シリーズ 5台のスペック マセラティ・ビトゥルボ（1981〜1991年／欧州仕様）

英国価格：2571万0000リラ（イタリア／新車時）／2万ポンド（約420万円）以下（現在）

生産数：2万3003台

全長：4153mm

全幅：1715mm

全高：1303mm

最高速度：215km/h

0-97km/h加速：6.5秒

燃費：7.8km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1086kg

パワートレイン：V型6気筒1995cc ツインターボチャージャー SOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：182ps/6000rpm

最大トルク：25.6kg-m/3500rpm

ギアボックス：5速マニュアル／後輪駆動

マセラティ・ビトゥルボ 430（1987〜1994年／英国仕様）

英国価格：4万793ポンド（新車時）／1万8000ポンド（約378万円）以下（現在）

生産数：2万3003台

全長：4400mm

全幅：1715mm

全高：1303mm

最高速度：239km/h

0-97km/h加速：5.4秒

燃費：6.4km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1287kg

パワートレイン：V型6気筒2790cc ツインターボチャージャー SOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：289ps/6000rpm

最大トルク：44.0kg-m/4000rpm

ギアボックス：5速マニュアル／後輪駆動

マセラティ・ビトゥルボ・スパイダー（1984〜1994年／英国仕様）



マセラティ・ビトゥルボ（1981〜1991年／欧州仕様）

英国価格：4万2402ポンド（新車時）／2万8000ポンド（約588万円）以下（現在）

生産数：3373台

全長：4043mm

全幅：1715mm

全高：1310mm

最高速度：239km/h

0-97km/h加速：5.7秒

燃費：6.0km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1345kg

パワートレイン：V型6気筒2790cc ツインターボチャージャー SOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：289ps/6000rpm

最大トルク：44.0kg-m/4000rpm

ギアボックス：5速マニュアル／後輪駆動

マセラティ・カリフ（1988〜1993年／英国仕様）

英国価格：4万5774ポンド（新車時）／3万2000ポンド（約672万円）以下（現在）

生産数：222台

全長：4064mm

全幅：1715mm

全高：1310mm

最高速度：254km/h

0-97km/h加速：4.8秒

燃費：7.1km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1280kg

パワートレイン：V型6気筒2790cc ツインターボチャージャー SOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：289ps/6000rpm

最大トルク：44.0kg-m/4000rpm

ギアボックス：5速マニュアル／後輪駆動

マセラティ・ギブリ・カップ（1995〜1997年／英国仕様）

英国価格：4万7000ポンド（新車時）／8万ポンド（約1680万円）以下（現在）

生産数：60台

全長：4223mm

全幅：1775mm

全高：1310mm

最高速度：265km/h

0-97km/h加速：5.6秒

燃費：6.7km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1424kg

パワートレイン：V型6気筒2790cc ツインターボチャージャー DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：334ps/6800rpm

最大トルク：38.6kg-m/4000rpm

ギアボックス：6速マニュアル／後輪駆動