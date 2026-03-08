この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【資産形成】9割が知らない！不動産比率がポートフォリオの◯%を超えたら投資人生終了！？』という動画で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏は資産配分の考え方を解説している。株式市場が好調な局面では金融商品へ関心が集まりやすいが、木村氏は株や金と不動産投資は同じ枠組みで語れないほど性質が異なると指摘する。



投資の世界では「ポートフォリオ」という概念が重要とされる。資産を複数の投資対象に分散させ、価格変動のリスクを抑えるという考え方だ。株式投資では、国内外の市場や銘柄を分けて資産配分を行う方法が一般的である。



しかし木村氏は、不動産投資は単なる金融商品ではなく「実物資産であり事業でもある」と説明する。株や金が相場の変動で価値が上下するのに対し、不動産は人に貸すことで家賃収入を生む点が大きく異なるという。



さらに、郊外や地方の物件は利回りが高く、家賃収入によってローン残高が減ることで資産が形成されていく構造があると語る。この収益を次の物件取得に回す「再投資」によって、資産と収益が同時に拡大する可能性がある点も特徴だ。



動画では、株式投資などで得た利益を不動産投資の拡大に活用する考え方にも触れられている。一方で、すべての資産を金融商品に投入するような極端な運用には注意が必要だとも説明された。



また、不動産投資にも新築・中古など複数の手法があり、性質の違いを理解して選ぶ必要があるという。動画後半では、地方のアパート投資で家賃収入とローン返済の差額から利益を生み、長期的に資産形成が進む事例も紹介された。



株式中心の分散投資が語られることは多いが、木村氏は投資対象の性質をどう捉えるかによってポートフォリオの発想は変わると示唆する。金融商品と実物資産を同列に見るのか、それとも異なる性質として理解するのか。動画ではその視点の違いが示されている。