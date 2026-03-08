網走湖で「ワカサギ釣り」に挑戦してみた！ 分厚い氷にワクワクで開けた穴から魚が次々と釣れる様子が見ていて楽しい

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【日帰り旅行祭N 2026】双葉湊音 世界を釣る『オホーツク氷上ワカサギ釣り!!!』※オホ旅番外編【VOICEROID旅行】』というアムチョムさんの動画です。

日帰り旅行祭N 2026 参加動画です！！ 釣りって青春だよなぁぁ？！

網走湖へワカサギ釣りにやって来た投稿者のアムチョムさん。網走湖はオホーツクのワカサギ界隈のメッカなので楽しみなのだとか。

網走湖に到着。道具はほとんどレンタルできるので観光客にもオススメだそうです。

アイスドリルで氷に穴を開けます。アムチョムさんはこの音がたまらなく好きとのこと。クルクルとドリルが潜って行く様子には、「これ楽しそう」「やってみたい」「いい音やな」などのコメントが寄せられています。

黄色のドリル部分が見えなくなっても掘り進みます。網走湖の氷はかなり分厚いのですね。穴掘りが完了したところでいよいよワカサギ釣りです。

10分ほど経つと竿の先が上下に動き始めました。

竿を上げると記念すべき1匹目のワカサギの姿が！

「いい感じのスタートを切れたので今日の釣果は期待できそう」と話していると、2匹目もかかります。

ところがワカサギは再び穴の中へ。こんなこともあるのですね。

釣り始めて30分ほどしたところで棚っぽい場所を見つけられたというアムチョムさん。さっそくアタリが来ましたが、すぐに引き上げずしばし待ちます。

しっかり待ったところで引くと……

釣れたのは2匹！ 解説役の双葉湊音ちゃんもダブルになって喜んでいます。

このあとはダブルだったりシングルだったりのワカサギをどんどん釣り上げていくアムチョムさん。

最終的な釣果は持って行った容器がいっぱいになるという、かなり満足いくものでした。

「いやー今日は楽しかったなー！」と帰り道もウキウキです。

釣れたワカサギはサクサクの天ぷらに。素材の調達からはじめたご飯は労力がかかっている分、より一層美味しく感じたそうです。

はじめてながらどんどん釣れる様子が楽し気なワカサギ釣りの詳細に興味を持たれた方は、ぜひ動画をご視聴ください。また、こちらの動画は「日帰り旅行祭N2026」の参加動画です。他の日帰り旅行動画も見てみたいという方はリンクやタグからご覧ください。

