JGFにスタン・ハンセン、長州力、R・ファウラーが!? USTマミヤのシャフトを「打ってみろ、飛ぶぞ」
3月6日〜8日まで、パシフィコ横浜でジャパンゴルフフェア（JGF）が開催されている。メインステージで開催されたUSTマミヤのイベントには、ものまね芸人の神奈月さんが登場し、会場を盛り上げた。
【写真】ヤッターマンにドロンジョ様も！ 特別デザインのUSTマミヤのシャフトがかわいい
デ〜♪デッデデ〜♪と会場に鳴り響く音楽とともに登場したのは、テンガロンハットをかぶり、ブルロープを持った男性。USTマミヤの石川氏を花道に連れ出すとラリアットをお見舞いした。そう、元プロレスラーのスタン・ハンセン……ではなく、神奈月さんがハンセンの入場曲『サンライズ』とともに姿を現したのだ。ハンセンをまねした「ウィー」というかけ声に会場も大盛り上がりとなっていた。なぜ、このような演出がされたのか。それは今回のJGFにてお披露目されたタツノコプロのアニメ『ヤッターマン』とコラボした限定モデル『ヤッタス サンライズ』の名称とかけているのだ。『ヤッタス サンライズ』は24年に発売された『アッタス RX サンライズレッド』のコスメ違い。「タツノコプロさま側もゴルフとのコラボは初めて、私たちUSTマミヤもキャラクターとのコラボは初めて。『サンライズレッド』が球がやさしく上がる“お助け”シャフトであり、『ヤッターマン』も人を“お助け”する」など、両社に共通点があったことで今回のコラボにつながった。また、「今回ロゴ部分にはヤッターマンのロゴだけでなく、ドロンジョ、ボヤッキー、トンズラーのロゴも入っています。『サンライズレッド』のターゲットである50代以上の方は『ヤッターマン』に馴染みのある方が多い」（同社広報）という狙いもある。
神奈月さんが一度舞台袖に下りると、次は長州力の姿で再登場。元調子なのにやさしいという“革命”を起こした昨年発売の『アッタス RX ウルトラブラック』と“革命戦士”をかけているという。「お前らこのシャフト打ってみろ。飛ぶぞ！」と叫ぶと、観客からどっと笑いが起きた。そしてまた舞台袖に下りると、最後はなんとオレンジ色のウェアに帽子、サングラスをかけて登場。「どうも”ユタカ”です。あ、リッキー・ユタカ・ファウラーです」と祖父の名も由来するミドルネームも込みで自己紹介。「生まれて初めてリッキーになりました。今日以降ウィキペディアのものまねレパートリーに入ると思いますよ」と嬉しそうに話した。さて、なぜ最後にこの姿で登場したかといえば、ファウラーも使用するなど、PGAで話題になっている『LIN-Q パワーコア』シリーズの『ブルー』モデルが2月に発売されたからだ。JGFの会場でもひと際笑いが起きていた本イベント。最後は神無月さんとのじゃんけん大会で幕を閉じたが優勝者にはフィッティング＆シャフト無料プレゼント券が贈呈された。「やっぱり振ってみないと分からないですからね。ぜひ試して、自分に合ったシャフトを見つけてください」と、最後はシャフトメーカーのスタッフの気持ちになりきって締め括った。◇ ◇ ◇●最新ドライバーを徹底試打。 関連記事「高MOIだからってやさしいとは限らない！ 最新ドライバーは自分の“フェース開閉”のクセで選ぶべし」をチェック
<ゴルフ情報ALBA.Net>
