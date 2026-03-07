この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が楽天決算の赤字構造を分析！『大赤字が止まらない!?財務のプロが楽天の決算を元に徹底解説します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

楽天の決算をめぐり議論が続いている。動画『大赤字が止まらない!?財務のプロが楽天の決算を元に徹底解説します。』では、脱・税理士の菅原氏が最新の決算数字をもとに、楽天グループの収益構造と赤字の背景を整理している。



今回の決算では売上高が約2兆4,965億円まで伸びた一方、最終損益は1,778億円の赤字となった。売上は前年から拡大しているものの、最終赤字は前期よりも膨らんでいる状況である。ただし本業を示す営業利益は黒字を維持しており、表面的な赤字の裏側には事業ごとの大きな差があるという。



菅原氏は楽天の事業を大きく3つに整理する。1つは楽天市場などを中心としたインターネットサービス、2つ目は楽天カードや銀行、証券などのフィンテック、そして3つ目が楽天モバイルである。売上規模ではインターネットサービスが大きく、利益面ではフィンテックが極めて高い収益力を持つとされる。実際、金融関連の事業はグループ全体の利益を大きく支える存在となっている。



一方で全体の赤字を押し上げているのがモバイル事業だ。基地局整備や通信インフラ構築などの投資が続いており、モバイル単体では大きな損失が発生しているという構図である。この事業がなければグループ全体の利益は大きく変わる可能性も示唆されている。



それでも楽天がモバイルを続ける理由は、いわゆる楽天経済圏の拡大にあると菅原氏は説明する。スマートフォンという接点を起点に、カード決済、金融サービス、EC利用へと顧客を循環させる構想だ。通信インフラを押さえることで、グループ全体のサービスを連動させる戦略が描かれている。



もっとも課題もある。回線品質について利用者からの指摘が増えている点である。こうした状況を受け、楽天は通信品質の改善に向けて大規模な投資を計画している。



さらに物流事業やネットワーク関連の新規事業など、先行投資型の取り組みも赤字の一因となっている。巨額の赤字という数字だけを見ると不安材料にも映るが、実際の決算は複数の事業が複雑に絡み合った構造になっている。どの事業が利益を生み、どこで投資が行われているのか。その具体的な関係を理解することで、楽天の現状はより立体的に見えてくる。



動画では、これらの数字をホワイトボードを使いながら整理し、楽天のビジネス構造を財務の視点から読み解いている。決算の数字だけでは見えにくい楽天の戦略がどのように語られているのか、その詳細は動画の中で確認できる。