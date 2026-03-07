『ザビャンのブレインロット学校 絵さがしBOOK』（宝島社）

　子どもたちに大人気のインターネット発ミーム「イタリアンブレインロット」を題材にした書籍『ザビャンのブレインロット学校 絵さがしBOOK』（宝島社）が、3月12日に発売される。日本で同ミームを題材にした書籍が発売されるのは初となる。

【画像】図鑑や特製シールも！『ブレインロット学校 絵さがしBOOK』

　本書は、YouTubeやTikTokで活動し、楽曲「トゥントゥントゥンサフールに恋している」でも知られるクリエイターのザビャン氏の解釈による世界観をもとに制作。舞台となる「ブレインロット学校」で、個性豊かなキャラクターたちが登場する絵さがし本となっている。

　バレリーナ・カプチーナ、カプチーノ・アサシーノ、チンパンジーニ・バナニーニなど、100体以上のキャラクターが登場。教室やプール、遠足先の公園など学校にまつわるにぎやかなシーンの中から、指定されたキャラクターやモチーフを探して遊ぶことができる。

　さらに、キャラクターのプロフィールを紹介する図鑑ページも収録し、人気キャラクターの特製シールも付き。作品世界をより深く楽しめる構成となっており、子どもから大人まで幅広く楽しめる内容に仕上がっている。価格は1485円。