リカバリーウェア「BAKUNE」が最大20％OFF【Amazon 新生活セール】
3月〜4月は環境が変わる人も多く、疲れがとれづらいシーズンに突入。「BAKUNE」のリカバリーウェアは、「しっかり寝ているのになんだかすっきりしない」「忙しくて疲れがたまっている」という人におすすめです。
→ Amazon「BAKUNE」のページはこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
「BAKUNE」とは
2018年設立の株式会社TENTIALが展開するリカバリーウェア。血行を促進し、疲労回復することで健康的な毎日を支える機能性パジャマです。快適な眠りに特化した設計で、一日の約1/3をしめる睡眠時間を快適にサポートしてくれます。
寝ている間に疲れを癒す特殊繊維「SELFLAME®」
自らの体温による遠赤外線を輻射させる特殊繊維「SELFLAME®」を使用。血行が促進されることで、血流の改善や疲労回復が期待できます。
血行を促進し、肩こりや腰痛を緩和
血行促進効果によって肩や腰などの筋肉のハリ・コリを軽減。同じ姿勢を長時間持続するデスクワークなどで筋肉のこわばりや血流の悪化を感じている人にも最適です。
自然な寝返りで、心地よい睡眠へ
肩や腕回りの形状を工夫し、寝返りを打ちやすく設計。寝返りを打つときに服がまとわりつきにくく、体をスムーズに動かすことができるため、自然な寝返りをサポートします。
参考：https://tential.jp/features/howtochoose_recoverywear_sleepitem
BAKUNE Dry（バクネ ドライ）
[TENTIAL] BAKUNE Dry Men's リカバリーウェア 上下セット(長袖・ロングパンツ) 一般医療機器 MENS
24,860円 → 22,374円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[TENTIAL] BAKUNE Dry Women's リカバリーウェア 上下セット(長袖・ロングパンツ) 一般医療機器 レディース
24,860円 → 22,374円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
BAKUNE スウェット
[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康
26,840円 → 24,156円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[TENTIAL] BAKUNE スウェット ウィメンズ レディース リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器 疲労回復 抗菌機能 血行促進 バクネ 疲労回復パジャマ ルームウェア 部屋着 健康
26,840円 → 24,156円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
BAKUNE Pile（バクネ パイル）
[TENTIAL] BAKUNE Pile [ バクネ パイル ] 上下セット(長袖・ロングパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア タオル生地 ユニセックス 男女兼用
28,820円 → 23,056円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
BAKUNE Waffle（バクネ ワッフル）
[TENTIAL] BAKUNE Waffle Men's [ バクネ ワッフル メンズ ] 上下セット(長袖・ロングパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア
33,880円 → 27,104円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[TENTIAL] BAKUNE Waffle Men's [ バクネ ワッフル メンズ ] ボトムス(ロングパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア
16,940円 → 13,552円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[TENTIAL] BAKUNE Waffle [ バクネ ワッフル ] ボトムス(ショートパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア
15,950円 → 12,760円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール商品
キユーピー リラーレ 睡眠 サプリ 60粒 約30日分 機能性表示食品 ラフマ配合 [ グリシン GABA テアニン 不使用] 睡眠 の 質を高める (30日用)
2,380円 → 1,100円（54%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【鍼灸師監修】火を使わない お灸 30個入り 国産 ツボ8選ガイドブック付き 専用スポイト付き
2,480円 → 1,921円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【Amazon.co.jp限定】デカラクサイズ バブ メディキュア 24錠入 高濃度炭酸入浴剤 温泉成分配合 [医薬部外品]
2,760円 → 2,208円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker Soundcore Sleep A30 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大50時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】オフホワイト
29,990円 → 24,990円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「BAKUNE」のページはこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります