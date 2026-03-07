“あおり運転”の恐怖。ハイエースが「10分以上後ろにぴったり」事態が一変、警察に捕まるまで…一発で免許取消しも、最新の厳罰事情
警察庁が先週（令和8年2月26日）発表した最新統計によれば、令和7年中の最高速度違反の摘発件数は約86万件に上ります。なかでも時速50km以上の極めて悪質な速度超過は1万1618件を記録し、前年から1,000件以上も増加しているのが現状です。
こうした暴走行為に加え、強引な追い越しや進路変更といった「あおり運転」に直結する違反も年間約13万件が摘発されており、道路交通法違反の取り締まりはかつてないほど強化されています。ドライブレコーダーによる「走る証拠」が常識となった2026年現在においても、なぜ自らの人生を棒に振るような暴挙が絶えないのでしょうか。
今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、被害者の冷静な対応によって悪質ドライバーが「自業自得」の結末を迎えた2つの事例を、最新の法規と共にお届けします。
◆【Case 1】無理やり抜かそうとする車に「これはあおり運転だ」と確信
「その日は朝から小雨が降っていて、通勤時間を少しずらして午前10時頃に国道を走っていました」
新井恵子さん（仮名・20代）は片側二車線の道路で、左車線を走っていた。右車線は混んでおり、追い越しはむずかしい状況だったという。
そこに後ろから黒いセダンが現れて、車間距離を詰めてきた。
「バックミラーを見ると、リアバンパー（車体の後方にある衝突時の衝撃を和らげるパーツ）に張りつくような距離で迫ってきていたんです。『ちょっと、せっかちな人だな』と思っていましたが、徐々に運転が異常になっていきました」
黒いセダンは、蛇行運転を繰り返し、わざとらしくライトを何度も点滅させたそうだ。
「“あおり運転”だと確信したのは、右車線から無理やり前に出ようと、車体を左右に振りはじめたときでした」
しかし、右車線が混んでいたため前に出られず、結局、また新井さんの車の後ろに戻ってきたというのだ。
◆睨みつける男性に突然の展開
しばらくして右車線が空き、セダンは猛スピードで追い抜いていった。
「そのとき、運転席の男性が窓を開けて私を睨みつけてきたんです。『早くどけよ』と言わんばかりの表情でした」
唖然とした新井さんをよそに、事態が急展開する。
黒いセダンを追うように覆面パトカーが登場したのだ。セダンは強制的に左に寄せられ、停車を求められた。
「偶然でしたが、“あおり”の一部始終を警察が見ていたんでしょう。警察官が運転手に話している様子を見て、安心しました」
新井さんはそのまま通過。ミラー越しに見えたのは、あれだけ威圧的だった男性が、警察官の前で小さくなっている姿だった。
「情けないというか、清々しいというか。思わず笑みがこぼれました。『よいところにいてくれてありがとう』と心のなかでつぶやいて、その日は気分よく出勤できました」
◆【Case 2】「あおり運転なんて他人事」そう思っていた私が体験したこと
石田由紀さん（仮名・30代）は、普段から安全運転を心がけており、“あおり運転”とは無縁だと思っていた。
「YouTubeではよく見ていましたが、あくまで動画のなかの出来事だと思っていたんです」
そんなある日、いつものように原付バイクを運転していた石田さん。法定速度である30キロを守り、左車線を走っていた。
「車からすれば遅く感じるかもしれませんが、多くの車は距離を保って安全に追い越してくれます」
しかし、その日は違ったそうだ。車間距離を詰めてきたのは、車体の大きいハイエース。威圧感は相当のものだったようだ。
「こちらは原付ですから、体がむき出しです。少しでも接触して倒れたらと思うと、本当に怖かったですね。10分以上も後ろにぴったりと張りつかれて、『これが“あおり運転”なのか』と実感しました」
こうした暴走行為に加え、強引な追い越しや進路変更といった「あおり運転」に直結する違反も年間約13万件が摘発されており、道路交通法違反の取り締まりはかつてないほど強化されています。ドライブレコーダーによる「走る証拠」が常識となった2026年現在においても、なぜ自らの人生を棒に振るような暴挙が絶えないのでしょうか。
◆【Case 1】無理やり抜かそうとする車に「これはあおり運転だ」と確信
「その日は朝から小雨が降っていて、通勤時間を少しずらして午前10時頃に国道を走っていました」
新井恵子さん（仮名・20代）は片側二車線の道路で、左車線を走っていた。右車線は混んでおり、追い越しはむずかしい状況だったという。
そこに後ろから黒いセダンが現れて、車間距離を詰めてきた。
「バックミラーを見ると、リアバンパー（車体の後方にある衝突時の衝撃を和らげるパーツ）に張りつくような距離で迫ってきていたんです。『ちょっと、せっかちな人だな』と思っていましたが、徐々に運転が異常になっていきました」
黒いセダンは、蛇行運転を繰り返し、わざとらしくライトを何度も点滅させたそうだ。
「“あおり運転”だと確信したのは、右車線から無理やり前に出ようと、車体を左右に振りはじめたときでした」
しかし、右車線が混んでいたため前に出られず、結局、また新井さんの車の後ろに戻ってきたというのだ。
◆睨みつける男性に突然の展開
しばらくして右車線が空き、セダンは猛スピードで追い抜いていった。
「そのとき、運転席の男性が窓を開けて私を睨みつけてきたんです。『早くどけよ』と言わんばかりの表情でした」
唖然とした新井さんをよそに、事態が急展開する。
黒いセダンを追うように覆面パトカーが登場したのだ。セダンは強制的に左に寄せられ、停車を求められた。
「偶然でしたが、“あおり”の一部始終を警察が見ていたんでしょう。警察官が運転手に話している様子を見て、安心しました」
新井さんはそのまま通過。ミラー越しに見えたのは、あれだけ威圧的だった男性が、警察官の前で小さくなっている姿だった。
「情けないというか、清々しいというか。思わず笑みがこぼれました。『よいところにいてくれてありがとう』と心のなかでつぶやいて、その日は気分よく出勤できました」
◆【Case 2】「あおり運転なんて他人事」そう思っていた私が体験したこと
石田由紀さん（仮名・30代）は、普段から安全運転を心がけており、“あおり運転”とは無縁だと思っていた。
「YouTubeではよく見ていましたが、あくまで動画のなかの出来事だと思っていたんです」
そんなある日、いつものように原付バイクを運転していた石田さん。法定速度である30キロを守り、左車線を走っていた。
「車からすれば遅く感じるかもしれませんが、多くの車は距離を保って安全に追い越してくれます」
しかし、その日は違ったそうだ。車間距離を詰めてきたのは、車体の大きいハイエース。威圧感は相当のものだったようだ。
「こちらは原付ですから、体がむき出しです。少しでも接触して倒れたらと思うと、本当に怖かったですね。10分以上も後ろにぴったりと張りつかれて、『これが“あおり運転”なのか』と実感しました」