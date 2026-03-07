屋根から落ちてきた子猫の8年後。衝撃のビフォーアフターが反響を呼んでいます。話題の投稿は1万4000件以上の「いいね！」を獲得し「空から幸せと共に訪れた天使ちゃん。健やかにお育ちになっているのですね」「しあわせが空から降って来たんですね」「小さくても大きくてもかわい～」とのコメントが寄せられていました。

屋根の上から舞い降りた天使

Threadsアカウント「microMcycle」に投稿されたのは、子猫の成長を捉えたビフォーアフター。

8年前、投稿者さんは屋根から落ちてきたという子猫と出会ったそうです。子猫はまだ目が開いていない赤ちゃんだったといいます。

こんなに小さな子が屋根から落ちて、無事でいてくれたのはまさに奇跡ですね。

それから8年。たっぷりの愛情を注がれた子猫は、体重6.7kgの立派な体格に成長したとのこと。のんびりと「ヘソ天」で寝転ぶ姿からは、安心しきった様子が伝わってきます。

投稿者さんは猫ちゃんとの出会いを「保護したなんて思ってません。授かったと思ってます」とコメント。屋根の上から舞い降りた小さな命は、今やかけがえのない宝物となっているようです。

立派な成長ぶりに驚きの声

猫ちゃんの成長っぷりを見たThreadsユーザーたちからは「愛情たっぷりてんこ盛り頂いたお陰で、立派に大きく育ったんですね」「かわいい……おっきい…」「飼い主さんの愛情のおかげでスクスク大きくなれましたね」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「microMcycle」では、猫ちゃんの日常の様子などが投稿されています。

