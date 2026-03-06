ステーキロッヂ、カンガルー肉1.5kg・総重量3.5kgの大食いチャレンジ　完食で食事代無料

高たんぱく・低カロリーなどで注目を集めるカンガルーミートが、まさかの大食いチャレンジメニューになって登場。

制限時間は31分。完食すれば、総額1万3500円（税抜）の食事代が無料になるという太っ腹企画です。

株式会社B級グルメ研究所が運営するステーキハウス「ステーキロッヂ」にて、3月10日の「ミートの日」限定で、カンガルーミート1.5kgを含む総重量3.5kgのチャレンジメニューが展開されます。

「ステーキロッヂ」では2021年2月より「カンガルーステーキ」の提供を開始し、健康意識が高い人を中心に人気が拡大中。「1度食べてみたい」という層からの支持も増えつつあるといいます。

カンガルーミートは臭みが少なく、さっぱりした味わいが特徴で、岩塩や本わさび、「ステーキロッヂ」オリジナルソースなど、いずれの調味料とも相性抜群。味変を楽しみながら食べ進めることができるそう。

メニューの詳細はカンガルーステーキが1.5kg、野菜が0.5kg、ライスが1.5kg。合計3.5kgの、まさにロッヂで出されるにふさわしい“肉登山”を堪能できるボリュームです。

さらに「ミート」にちなんだ制限時間31分以内に完食できた方は、食事代金の1万3500円（税抜）が無料になります。

提供は「ステーキロッヂ」の渋谷道玄坂店、渋谷宇田川店、池袋店、市川店、秋葉原店の5店舗。「肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原電気街口店」は対象外です。

