UK¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤È¼ã¼Ô¤ÎÇ®¤ò´¶¤¸¤ë¡ª 1990Ç¯Âå¤Î±Ñ¹ñÈþ½Ñ¤Îµ°À×¤òÃ©¤ëÅ¸Í÷²ñ
¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÅ¸Í÷²ñ¡Ö¥Æ¡¼¥ÈÈþ½Ñ´Û ¡½ YBA & BEYOND À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿90s±Ñ¹ñ¥¢¡¼¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1990Ç¯Âå¤Î±Ñ¹ñÈþ½Ñ¤È¤½¤Î³×¿·¤Îµ°À×¤òÃ©¤ë
¥¤¥®¥ê¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥Æ¡¼¥ÈÈþ½Ñ´Û¡£Æ±´Û¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Åö»þ¥ä¥ó¥°¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÊYBA¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼ã¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½¸ÃÄ¤ä¡¢Æ±»þÂå¤Îºî²È¤¬1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤¿±Ñ¹ñÈþ½Ñ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
1990Ç¯Âå¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÈþ½Ñ¤¬À¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖYBA¡×¤ÎÌö¿Ê¡£1988Ç¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥ß¥¹¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Ï¡¼¥¹¥È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤äÂ´¶ÈÀ¸¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥º¡×Å¸¤ò´ë²è¤·¡¢ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¡£1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î±Ñ¹ñ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼À¯¸¢¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¿·¼«Í³¼çµÁ·ÐºÑ¤Î·ë²Ì¡¢³Êº¹¤¬¹¤¬¤êÉÔ°Â¤¬Éº¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼ã¤¤ºî²È¤¿¤Á¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÆü¾ïÉÊ¤äÇÑºà¡¢Æ°ÊªÉ¸ËÜ¤Ê¤ÉºîÉÊÁÇºà¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¯¸¢¤Î½»ÂðÀ¯ºö¤Ç²È¤ò¼º¤¦¿Í¡¹¤äÌ¤´°À®¤Î²È¡¢¹¹ð¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤Þ¤¿Åö»þ³ÈÂç¤·¤¿HIV¤Î´¶À÷¡¢¼«¤é¤ÎÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢»Â¿·¤Ê»ëÅÀ¤ÇÁÇºà¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤òÁª¤Ó¡¢È¯É½¤Îµ¡²ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³«Âó¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈþ½Ñ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢½¾Íè¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¼êË¡¤Ç¤ÎºîÉÊÀ©ºî¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿¡¢Ìó60Ì¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ª¤è¤½100ÅÀ¤â¤ÎºîÉÊ¤ò6¾Ï¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Ï¡¼¥¹¥È¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥ª¥Ô¡¼¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥Æ¥£¥ë¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥È»Ë¤Ë»Ä¤ëºî²È¤ÎºîÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£
1990Ç¯Âå¤Î±Ñ¹ñÈþ½Ñ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ä²»³Ú¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎUK¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤âÌ©ÀÜ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏºîÉÊ¤ÈÆ±»þÂå¤Î½ÐÍè»ö¤â³Ø¤Ù¤ë¼ñ¸þ¤Ë¡£³Æ¾Ï¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Î¤Ë½ÅÍ×¤ÊºîÉÊ¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡×¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥óºî²È¤Î¥³¡¼¥Í¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ä¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î³µÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢Ä©È¯À¤ä¼«Í³¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ø¤Î±Ô¤¤»ëÅÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¡£
´ûÂ¸¤ÎÈþ½Ñ¤ÎÏÈ¤ò²õ¤¹¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤À¤Ã¤¿YBAÀ¤Âå¡£Èà¤é¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñ¤ÎÌ·½â¤ò¤¨¤°¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤äÀª¤¤¡¢È¿¹üÀº¿À¤Ê¤É¡¢1990Ç¯ÂåUK¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇ®¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥Æ¥£¥ë¥Þ¥ó¥¹
»¨»ï¡Øi-D¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ù¤Ç¥¯¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¡¿¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥Æ¥£¥ë¥Þ¥ó¥¹¡Ô¥¶¡¦¥³¥Ã¥¯¡Ê¥¥¹¡Ë¡Õ2002Ç¯¡¢¥Æ¡¼¥ÈÈþ½Ñ´ÛÂ¢¡¡¡ÊC¡ËWolfgang Tillmans, courtesy of Maureen Paley, London; Galerie Buchholz; David Zwirner, New York
¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥Æ¥£¥ë¥Þ¥ó¥¹¡ÔºÂ¤ë¥±¥¤¥È¡Õ1996Ç¯¡¢¥Æ¡¼¥ÈÈþ½Ñ´ÛÂ¢¡¡¡ÊC¡ËWolfgang Tillmans,courtesy of Maureen Paley, London; Galerie Buchholz; David Zwirner, New York
¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Ï¡¼¥¹¥È
¡Ô¸åÅ·Åª¤Ê²óÈòÉÔÇ½¡Õ¤äÌôÃª¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢»à¤È²ÁÃÍ¤òÌä¤¦Ä©È¯Åª¤ÊºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡¿¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Ï¡¼¥¹¥È¡Ô¸åÅ·Åª¤Ê²óÈòÉÔÇ½¡Õ1991Ç¯¡¢¥Æ¡¼¥ÈÈþ½Ñ´ÛÂ¢¡¡Photographed by Prudence CumingAssociates¡¡¡ÊC¡ËDamien Hirst andScience Ltd. All rights reserved,DACS/Artimage 2026
¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥ª¥Ô¡¼
¥Ö¥é¡¼¤Î¥Ù¥¹¥ÈÈ×¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¹¹ð¤ÈÈþ½Ñ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨À¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡¿¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥ª¥Ô¡¼¡Ô¥²¥¤¥ê¡¼¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡Õ1998-99Ç¯¡¢¥Æ¡¼¥ÈÈþ½Ñ´ÛÂ¢¡¡¡ÊC¡ËJulian Opie
¥³¡¼¥Í¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼
Æü¾ï¤Î¤â¤Î¤òÂçÎÌ¤Ë½¸¤á¡¢»þ¤ËÊÑ·Á¤µ¤»¡¢Å·°æ¤«¤éÄß¤ë¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄ¦¹ïºîÉÊ¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡¿¥³¡¼¥Í¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡Ô¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥À¡¼¥¯¡¦¥Þ¥¿¡¼:ÇúÈ¯¤ÎÊ¬²ò¥¤¥á¡¼¥¸¡Õ1991Ç¯¡¢¥Æ¡¼¥ÈÈþ½Ñ´ÛÂ¢¡¡Photo: Tate¡¡¡ÊC¡ËCornelia Parker. Courtesy Frith Street Gallery,London¥Æ¡¼¥ÈÈþ½Ñ´Û ¡½ YBA & BEYOND À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿90s±Ñ¹ñ¥¢¡¼¥È
¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û ´ë²èÅ¸¼¨¼¼2E¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ7-22-2¡¡³«ºÅÃæ¡Á5·î11Æü¡Ê·î¡Ë10»þ¡Á18»þ¡Ê¶â¡¦ÅÚÍË¤Ï¡Á20»þ¡£Æþ¾ì¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë¡¡²ÐÍËµÙ¡Ê5/5¤Ï³«´Û¡Ë¡¡°ìÈÌ2300±ß¤Û¤«¡¡TEL. 050-5541-8600¡Ê¥Ï¥í¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë
Ê¸¡¦»³ÅÄµ®Èþ»Ò
anan 2485¹æ¡Ê2026Ç¯2·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê