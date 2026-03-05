近鉄、巨人などでプレーした阿波野秀幸氏（61）が、亜大同期のパンチ佐藤氏（61）をゲストにYouTube「阿波野チャンネル」を更新。「もし僕らの時代にWBCがあったら？」を想定した1990年版侍ジャパンを選出した。

佐藤氏が「今回のWBCとはまったく関係ないけど昭和のお父さんならこれで酒が飲める」と喜んだ。

佐藤氏が1992年入団のイチロー、1990年入団の新庄剛志らも選んだのに対し、阿波野氏は「1990年のWBCを戦うなら1989年の成績をベースにしないと」と真剣に選考した。

【阿波野氏が選んだ1990年版侍ジャパン＝野手編】

＜捕手＞ 伊東勤、田村藤夫、中尾孝義

＜内野手＞ 松永浩美、石毛宏典、池山隆寛、田中幸雄、大石大二郎、辻発彦、正田耕三、清原和博

＜外野手＞ 秋山幸二、西村徳文、平野謙、原辰徳、屋鋪要

＜DH＞ 落合博満

阿波野氏は「石毛さんはキャプテンシーのあるムードメーカー。屋鋪さんは今のジャパンでいうと周東佑京。勝負所の代走で出てもらいたい」と解説した。

投手出身の阿波野氏らしく守備と走塁に重点を置いたメンバー構成で、大石、西村の盗塁王コンビを1、2番で起用する考え。原辰徳の選出についても「外野でもベストナインを獲っている」と説明した。