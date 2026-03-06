この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

新卒応援チャンネル【さざえ】が「社会人になる前に○○をしなかった男の末路・・・ #shorts #正社員 #新卒 #26卒」を公開した。さざえ氏が、仕事や金銭面でトラブルを抱える2人の男性の共通点から、社会人になる前に経験しておくべき「あること」を導き出している。



動画では、元メガバンク勤務の男性と、不動産会社に勤務する男性の転落エピソードが紹介される。元メガバンク勤務の男性は、個人客とトラブルになり離職。その後の転職活動の面接で「最後に質問ありますか？」と問われた際、「特にないです」と回答したという。面接官から「受かりたい人は質問を用意しているものだ」と苦言を呈されたが、「なんでコイツはオレにそんなこと言ってきてんだろ」と内心反発し、「そうっスね、質問ないっスね」と笑い飛ばして不採用になった経緯を明かした。



一方、不動産会社勤務の男性は、直行直帰ができる営業スタイルを利用し、仕事終わりに風俗を呼ぶなど散財。「1日でガールズバーやキャバクラを7件ハシゴして」貯金が尽き、現在は債務整理中であると語った。



仕事への姿勢や金銭感覚が破綻している2人だが、動画の終盤で意外な共通点が明らかになる。元メガバンク勤務の男性が「自分、童貞なんで」と告白し、不動産会社勤務の大卒男性も「大学卒業までは男女の関係とかもなく」と語ったのだ。「社会人になる前にやっておいた方が良いことは？」という就活生からのよくある質問に対し、さざえ氏は「“童貞を卒業”しておいたほうがいいか」と、彼らの末路から導き出したまさかの教訓を提示して締めくくった。