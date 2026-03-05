ÂæÏÑÍ»ö¤Î¹â»ÔÈ¯¸À¨¡¨¡1972Ç¯¤ÎÃÇ¸ò¤òÃÎ¤ë¡ÖÎò»Ë¤Î¾Ú¿Í¡×¤¬¸ì¤ë¡íÆüÂæ¤Îå«¡í¤ÈÆüÃæ´íµ¡
ÆüÂæ¡Ö¼ÂÌ³³°¸ò¡×¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô
¡ÖÃæ¹ñ¤ÎºÇ¶á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í´¶¿´¤·¤Þ¤»¤ó¡£¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤òÂª¤¨¤Æ¤Ï¹¶·â¤ÎºàÎÁ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ÎÉ÷³Ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÁíÍý¤¬ÅöÁ³¤ÎÇ§¼±¤ò½Ò¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ë²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤µ¤µ¤«Êò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤½¤¦¸ì¤ê¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¼«Ì±ÅÞ¿¦°÷¤Î¾¾ËÜ紣É§¡Ê¤¢¤ä¤Ò¤³¡Ë»á¡Ê86¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
ºòÇ¯11·î¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½ÐÀ©¸Â¤äÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í´«¹ð¡£¡Ö2026Ç¯³°¸ò´íµ¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ÓÇÈ¤Î¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦ÂÉ¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤«¨¡¨¡¡£È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆüÂæ´Ø·¸¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÎò»Ë¤Î¾Ú¿Í¡×¾¾ËÜ»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¸½ºß¡¢¡ÖÆüÂæ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦Ê¸²½¿ä¿Ê¶¨²ñ¡×¤ÎÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¾¾ËÜ»á¤Î·ÐÎò¤Ï¡¢Àï¸åÆüËÜ¤¬Êâ¤ó¤ÀÂÐÂæÏÑ³°¸ò¤ÎÎ¢ÌÌ»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÅìµþÅÔ¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ»á¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¡¢1964Ç¯¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÎ¹¹ÔÃæ¤Î¤³¤È¡£Åö»þ¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Åì¥Ù¥ë¥ê¥óÆþ¤ê¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£
ÊÉ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤ÇÍÞ°µ¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¼«Í³¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÄË´¶¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ÅÔ¤òÂà¿¦¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢ÀÄÇ¯¶É¤ä´´»öÄ¹¼¼¤ÇíåÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£
1967Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸å¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤È¤Ê¤ë¾®Þ¼·Ã»°»á¤ò²ñÄ¹¤Ë¿ø¤¨¤¿¡ÖÆü²ÚÀÄÇ¯¿ÆÁ±¶¨²ñ¡×¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÂæÏÑ¤È¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¸òÎ®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüÂæÃÇ¸ò¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¼«Ì±ÅÞÉûÁíºÛ¤À¤Ã¤¿ÄÇÌ¾±Ù»°ÏºÆÃ»È¤ÎÈë½ñ¤È¤·¤Æ¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢±¿Í¢Âç¿Ã¡¢Ï«Æ¯Âç¿Ã¤ÎÈë½ñ´±¡¢¤½¤·¤Æ³¤Éô½Ó¼ùÁíÍý¤ÎÈë½ñÌò¤òÎòÇ¤¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÃæ²ÚÌ±¹ñ³°¸òÉô¤è¤ê¡Ö³°¸ò¾©¾Ï¡×¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüÂæ¸òÎ®¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾¾ËÜ»á¤ÎÌÜ¤Ë¡¢2026Ç¯¤Îº£¤Î¾õ¶·¤Ï¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÍ»ö¡×¤ÎËÜ¼Á¨¡¨¡¥ß¥µ¥¤¥ë¤è¤ê¤â¶²¤í¤·¤¤ÆâÉô¹©ºî¤Î±Æ
¸½ºß¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¡áÉðÎÏ¾×ÆÍ¤È¤·¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¾ËÜ»á¤Ï¤½¤¦¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»öÂÖ¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢·³»ö¿¯¹¶°Ê¾å¤Ë¡ÖÆâÂ¦¤«¤é¤Î¿¯¿©¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¡¢·³»öÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂæÏÑ¤òÊªÍýÅª¤ËÇË²õ¤·¡¢Åý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏË³¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¿¿¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑÆâÉô¤äÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÀ¤ÏÀ¤òÊ¬ÃÇ¤µ¤»¡¢¼«²õ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¹©ºî¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯Ëö¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑËÜÅç¤ò¼è¤ê´¬¤¯Âçµ¬ÌÏ¤Ê±é½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï½ã¿è¤Ê·³»ö¹ÔÆ°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¶²ÉÝ¿´¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Î±é½Ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤Æ¿Í¡¹¤ÎÉÔ°Â¤òÀú¤ê¡ØÃæ¹ñ¤Ë½¾¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀºö¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÁÀ¤¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀïÎ¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¹ñ¤Î»×ÏÇ¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÂæÏÑ¤ÎÀ¯³¦¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸½¾õ¡¢ÂæÏÑÀ¯¼£¤Ï¡Öµ¡Ç½ÉÔÁ´¡×¤Ë¶á¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤ÎÂæÏÑ¤ÎÎ©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤Î¹½À®¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤¬¾¯¿ôÇÉ¤ËÅ¾Íî¤·¡¢ÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤¬¿ÆÃæ²½¤Î·¹¸þ¤ò¶¯¤á¤ë¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê¡Ø¤Í¤¸¤ì¡Ù¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¯¼£Åª¤ÊÄäÂÚ¤Ë¤è¤ê¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤¬¹ñËÉ¶¯²½¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Î¹ñËÉÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤¬ÂÚ¤ê¡¢À®Î©¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂæÏÑ¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¹©ºî°÷¤¬ÁêÅö¿ôÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï»ÔÌ±À¸³è¤ÎÃæ¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ß¡¢¡ØÃæ¹ñ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿´Å¤¤¸ÀÍÕ¤òÓñ¤¡¢À¤ÏÀ¤ò¹ª¤ß¤ËÍ¶Æ³¡¦ÀöÇ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ï¡Ø¥ß¥µ¥¤¥ë¤è¤ê¤âÆâÉô¤«¤é¤ÎÊø²õ¤¬ÉÝ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÆâÂ¦¤«¤é¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ë¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¿¯¿©¡×¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤ò¼¹Ù¹¤ËÂª¤¨¤Æ¹¶·â¤¹¤ëÃæ¹ñÂ¦¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÀ¯¼£Åª¡¦¼Ò²ñÅª¤ÊÊ¬ÃÇ¤òÀ¸¤Þ¤»¡¢¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤òºï¤°ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¾¾ËÜ»á¤Ï·Ù¹ð¤¹¤ë¡£
ÆüÂæ¤Îå«¤¬ÆüËÜ¤Î¡ÖÀ¸Ì¿Àþ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÀ¯³Ø¾å¤ÎÈó¾ï¤Ë¸½¼ÂÅª¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£ÂæÏÑ³¤¶®¤ÏÆüËÜ¤¬Í¢Æþ¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¿©ÎÁ¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëÍ×¾×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤·¤³¤Î³¤°è¤ÎÀ©³¤¸¢¤ò¼º¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅöÁ³Àí³Õ¡Ê¤»¤ó¤«¤¯¡Ë½ôÅç¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¥·¥Ê³¤¤«¤éÂæÏÑ³¤¶®¤ò·Ð¤Æ¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë繫¤ë³¤°è¤ÎÀ©³¤¸¢¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤³¤³¤ò²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±À¸³è¤Ï´°Á´¤ËÃæ¹ñ¤Ëµí¼ª¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹â»ÔÁíÍý¤¬¡ØÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜ¤ÎÍ»ö¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¼«Í³¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÁÓ¼º¤Ï¡¢²Æì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò´í¤¦¤¯¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¿ÆÆü¤ÎÍýÍ³¨¡¨¡Î¢ÀÚ¤ê¤òÄ¶¤¨¤¿¿®Íê¤ÈºÇ¶¯¤ÎÍÞ»ßÎÏ
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¤«¤Ä¤ÆÂç¤¤Ê¡ÖÉé¤¤ÌÜ¡×¤òºî¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
1972Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÅÄÃæ³Ñ±ÉÀ¯¸¢¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤òÁªÂò¤·¡¢Ä¹Ç¯Í§¹¥´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÂæÏÑ¡ÊÃæ²ÚÌ±¹ñ¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£³°¸ò¾å¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¡ÖÉÔµÁÍý¡×¤òÆüËÜ¤ÏÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¤âÎ¾¹ñ¤Î´Ö¤ËÀµ¼°¤Ê³°¸ò´Ø·¸¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ïº£¤Ê¤ª¡ÉÃÇ¸ò¾õÂÖ¡É¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤Î¡ÖÉÔµÁÍý¡×¤ËÂÐ¤·¡¢ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤ÏÀÐ¤òÅê¤²¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢À¤³¦¤Î¤É¤Î¹ñ¤è¤ê¤â¿ÆÆü¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÇ¸ò¤Î¹ñÆ±»Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶Ë¤á¤ÆÍ§¹¥´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÎ¾¹ñ¡£¹ñºÝÀ¯¼£¤Î¾ï¼±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸¤Î¸¶ÅÀ¤ò¡¢¾¾ËÜ»á¤Ï蔣²ðÀÐÁíÅý¤¬°ä¤·¤¿¡Ø°ÊÆÁÊó±å¡ÊÆÁ¤ò°Ê¤Æ±å¤ß¤ËÊó¤¤¤ë¡Ë¡Ù¤ÎÀº¿À¤Ë¸«¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¡¢ÂæÏÑ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¸·¤·¤¤Åý¼£¤ò¼çÆ³¤·¤¿»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢蔣²ðÀÐÁíÅý¤Ø¤ÎÎò»ËÅªÉ¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ²È¤¬Êâ¤ó¤ÀÀï¸å»Ë¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤Îº£¤ÎÈË±É¤Ï¡¢ÂæÏÑ¡ÊÃæ²ÚÌ±¹ñ¡Ë¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£1945Ç¯¤Î½ªÀïÅö»þ¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤òÅý¼£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï蔣²ðÀÐ»áÎ¨¤¤¤ëÃæ²ÚÌ±¹ñ¤Ç¤·¤¿¡£ÇÔÀï¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀï¾¡¹ñ¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤«¤é¡¢²×Îõ¤ÊÊóÉü¤äµð³Û¤ÎÇå½þ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢蔣²ðÀÐ»á¤¬¼¨¤·¤¿¡Ø°ÊÆÁÊó±å¡ÊÆÁ¤ò°Ê¤Æ±å¤ß¤ËÊó¤¤¤ë¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦´²Âç¤Ê½èÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÎ¦¤Ë¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÏÌµ½ý¤Çµ¢´Ô¤Ç¤¡¢Çå½þ¤âÊü´þ¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤Î»þ¡¢¤â¤·Ãæ²ÚÌ±¹ñÀ¯ÉÜ¤¬±å¤ß¤ò°Ê¤ÆÊó¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾Æ¤±Ìî¸¶¤«¤éÆüËÜ¤¬Áá´üÉü¶½¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¤ÎÂç²¸¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ï1972Ç¯¤Ë¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç¤Î¶ì½Â¤ÎÁªÂò¤È¤Ï¸À¤¨¡¢ÃÇ¸ò¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢Ãæ²ÚÌ±¹ñ¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤«¤é¸åÂ¤Çº½¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¾¾ËÜ»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Îò»ËÅª·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤¬»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¿ÆÆü´¶¾ð¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¹â·é¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâ¤¯¡£
¡ÖÆüËÜ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÂæÏÑ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜÅý¼£»þÂå¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¶áÂå°åÎÅÀ©ÅÙ¡¢µÁÌ³¶µ°é¡¢ÂæÏÑÂç³Ø¤ËÏ¢¤Ê¤ë¹âÅù¶µ°é¡¢Å´Æ»¡¦È¯ÅÅ½ê¡¦¾å²¼¿åÆ»¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è´ðÈ×¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ ¡Ø¿´¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡Ù ¤È¤·¤Æ²¸µÁ¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤¬ÂæÏÑ¤Ë»Ä¤·¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¶áÂå²½¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØÆüËÜ¤Ïºñ¼è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¸³è¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦µ²±¤È¤·¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀº¿À¤ÎÉ½¤ì¤¬2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿·å³°¤ì¤ÎµÁ±ç¶â¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¹ÔÆ°¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬À¸¤ó¤Àå«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£¾¾ËÜ»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡áÆüËÜÍ»ö¡×¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØÆüËÜ¤ÏÌ£Êý¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥·¥°¥Ê¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£·³»öÅª¤Ê¾×ÆÍ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿´ÍýÅª¡¦À¯¼£Åª¤ÊÍÞ»ßÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Î¹ñÌ±Æ±»Î¤Îå«¤¬¿¼¤±¤ì¤Ð¿¼¤¤¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£³°¤«¤é¸«¤Æ¡¢ÆüÂæ¤Ï¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ºÇ¶¯¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¹â¤Þ¤ë·³»öÅª¶ÛÄ¥¤òÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¦¤Ù¤¤«¡£¾¾ËÜ»á¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿·ëÏÀ¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇÛÈ÷¤äË¡À°È÷°Ê¾å¤Ë¡¢¡Ö¶¯¸Ç¤Êå«¡×¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
1972Ç¯¤«¤é¤ÎÃÇ¸ò¤È¤¤¤¦³°¸òÅª¤ÊÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿ÆüÂæ¤Îå«¡£ÂèÆó¼¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿º£¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤òÇØÉé¤Ã¤¿¾¾ËÜ»á¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëËà»¤¤Î²ò·èºö¤Î»å¸ý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¼ò°æ¿¸²ð