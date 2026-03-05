映画「アギトー超能力戦争ー」の本編予告＆本ポスターが公開。氷川誠が装着する「仮面ライダーG7」のビジュアルも解禁
東映は、4月29日公開予定の映画「アギトー超能力戦争ー」の本編予告と本ポスターを公開した。
本作は仮面ライダー生誕55周年記念作であり、「仮面ライダーアギト」の劇場版最新作品。人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界で、その力を好き勝手にふるい、街を混乱へ陥れる者たちが現れる。
理解を超えた“不可能犯罪”を前に警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットが動き出す。
ポスターではかつて仮面ライダーG3-Xの装着員だった氷川誠（演：要潤氏）を中心に、仮面ライダーアギトこと津上翔一（演:賀集利樹氏）、そして、仮面ライダーG6の装着員、葵るり子（演：ゆうちゃみ氏）が映し出されている。
そして、新たなGユニットであり、氷川誠が装着する「仮面ライダーG7」のビジュアルも解禁された。
主題歌は5人組ロックバンドORANGE RANGEの描き下ろし楽曲「ドラマティック平凡」に決定。
仮面ライダーG7【映画『アギトー超能力戦争ー』予告】
ストーリー
半凍死、半焼死──
相反する死が、一つの遺体に刻まれていた。
それは、超能力を操る者たちの暴走が生んだ、誰も見たことのない“不可能犯罪”だった。
警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称＜Gユニット＞が出動。若手隊員・葵るり子（ゆうちゃみ）は、最新鋭の特殊強化装甲服＜G6＞で超能力者たちに挑むが、その強大な力の前に撤退を余儀なくされる。
Gユニット管理官・小沢澄子（藤田瞳子）は確信する。この事態を打開するには、氷川誠（要潤）の力が必要だと。しかし彼は今、とある罪で刑務所に囚われていた。
氷川の不在に、小沢が思い至ったのは、かつて＜アギト＞という未知の力でアンノウン（未確認生命体）と戦った男・津上翔一（賀集利樹）。だが、翔一はすでにその未知の力を失っていた。
『アギト－超能力戦争－』
・公開日：2026年4月29日（水・祝）全国公開
・キャスト＆スタッフ
要 潤
ゆうちゃみ 藤田瞳子 山崎 潤 柴田明良
秋山莉奈 田辺季正 駒木根隆介 今井悠貴
岩永洋昭 鈴之助 青島 心 金田哲(はんにゃ.)
升 毅 ベッキー 樋口隆則
賀集利樹
※敬称略
原作：石ノ森章太郎 監督：田粼竜太 脚本：井上敏樹 音楽：佐橋俊彦 アクション監督：藤田 慧 特撮監督：佛田 洋
エグゼクティブプロデューサー：白倉伸一郎 武部直美 塚田英明
主題歌：『ドラマティック平凡』ORANGE RANGE（Sony Music Labels Inc.）
配給：東映
制作年：2026年 本編尺：97分 映倫表記：PG12
(C)2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映