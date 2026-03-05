【アギトー超能力戦争ー】 4月29日 全国公開予定

東映は、4月29日公開予定の映画「アギトー超能力戦争ー」の本編予告と本ポスターを公開した。

本作は仮面ライダー生誕55周年記念作であり、「仮面ライダーアギト」の劇場版最新作品。人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界で、その力を好き勝手にふるい、街を混乱へ陥れる者たちが現れる。

理解を超えた“不可能犯罪”を前に警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットが動き出す。

ポスターではかつて仮面ライダーG3-Xの装着員だった氷川誠（演：要潤氏）を中心に、仮面ライダーアギトこと津上翔一（演:賀集利樹氏）、そして、仮面ライダーG6の装着員、葵るり子（演：ゆうちゃみ氏）が映し出されている。

そして、新たなGユニットであり、氷川誠が装着する「仮面ライダーG7」のビジュアルも解禁された。

主題歌は5人組ロックバンドORANGE RANGEの描き下ろし楽曲「ドラマティック平凡」に決定。

仮面ライダーG7

ストーリー

【映画『アギトー超能力戦争ー』予告】

半凍死、半焼死──

相反する死が、一つの遺体に刻まれていた。

それは、超能力を操る者たちの暴走が生んだ、誰も見たことのない“不可能犯罪”だった。

警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称＜Gユニット＞が出動。若手隊員・葵るり子（ゆうちゃみ）は、最新鋭の特殊強化装甲服＜G6＞で超能力者たちに挑むが、その強大な力の前に撤退を余儀なくされる。

Gユニット管理官・小沢澄子（藤田瞳子）は確信する。この事態を打開するには、氷川誠（要潤）の力が必要だと。しかし彼は今、とある罪で刑務所に囚われていた。

氷川の不在に、小沢が思い至ったのは、かつて＜アギト＞という未知の力でアンノウン（未確認生命体）と戦った男・津上翔一（賀集利樹）。だが、翔一はすでにその未知の力を失っていた。

『アギト－超能力戦争－』

・公開日：2026年4月29日（水・祝）全国公開

・キャスト＆スタッフ

要 潤

ゆうちゃみ 藤田瞳子 山崎 潤 柴田明良

秋山莉奈 田辺季正 駒木根隆介 今井悠貴

岩永洋昭 鈴之助 青島 心 金田哲(はんにゃ.)

升 毅 ベッキー 樋口隆則

賀集利樹

※敬称略

原作：石ノ森章太郎 監督：田粼竜太 脚本：井上敏樹 音楽：佐橋俊彦 アクション監督：藤田 慧 特撮監督：佛田 洋

エグゼクティブプロデューサー：白倉伸一郎 武部直美 塚田英明

主題歌：『ドラマティック平凡』ORANGE RANGE（Sony Music Labels Inc.）

配給：東映

制作年：2026年 本編尺：97分 映倫表記：PG12

(C)2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映