元野犬がステキな家庭犬に…！子どもと一緒に積み木で遊んだ、可愛すぎる『子守の痕跡』がSNSで反響を集めています。話題の投稿には「最高のベビーシッター」「犬生5周目ｗｗ」「なんて優しいワンコ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：子どもと一緒に積み木で遊んだ元野犬→様子を見に行くと…胸が温かくなる『子守りの痕跡』】

わんこのまわりに大量の積み木…！？

threadsアカウント「hina_kono_ao.lovecat」に投稿されたのは、元野犬「風太」くんのなかなかに衝撃的なお姿。というのも、横たわって眠る風太くんの頬や口元には無造作に置かれた積み木たちが…。

『いったいなぜ？』と頭にハテナが浮かんでしまう光景ですが、実は投稿者さんのお子さんの積み木遊びに付き合っていた痕跡だといいます。遊び疲れて眠くなってしまったのか、横になる風太くんに、お母さんとお子さんがそーっとそーっと積み木を乗せていったのだそう。

優しいベビーシッター犬♡

積み木を乗せられているだけではなく、風太くんの口元付近には積み木で作った立派なお城もできていました。驚くべきことは、お城の入り口を通過するように風太くんのマズルが、すっぽり入り込んでいたこと。きっと当たらないようにと慎重にお城を作ったのでしょう。

白目をむいて熟睡する風太くんの姿からは、野犬だったころの面影は一切ありません。お子さんの遊びにとことん付き合う、優しいベビーシッターさながらです。

この後、お父さんの帰宅により飛び起きた風太くん。ガシャーン！と大きな音を立てて積み木は崩れ去ったそうです。風太くんの優しさが伝わるワンシーンは、多くの人に笑顔を届けたのでした♡

この投稿には「なんて優しいワンコなんでしょう」「もはや子守ベテラン犬！」「愛しかない…」などのコメントが寄せられました。

うさぎの見守り役もお手の物

風太くんの子守はお子さんだけではなく、なんと『うさぎ』もその対象なんだとか。近所の公園で捨てられていたうさぎを保護した投稿者さん。飼い主が見つからず「とんすけ」くんと名付け、お家に迎え入れたといいます。

すると心配性の風太くん、とんすけくんをずっと見守りそばを離れないのだとか。まだ出会って数か月だとは思えない献身的な姿に、投稿者さんも驚いたそうです。とんすけくんを見るまなざしは優しさであふれていたといいます。

犬と人、犬と猫…種別を超えた愛情はたしかに存在しますが、犬とうさぎも例外ではないようですね…！

threadsアカウント「hina_kono_ao.lovecat」には、風太くんを含めた保護犬3匹と、とんすけくんの心温まる日々が紹介されていますよ。癒しをもらいたい方はぜひチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：threadsアカウント「hina_kono_ao.lovecat」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております