ドラマ考察系YouTuberのトケルが「【リブート】ドラマ考察 儀堂が1分で改心したのは一香が重要なモノを見せたから！第６話 最終回結末予想! 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」を公開した。TBS日曜劇場「リブート」第6話において、刑事の儀堂歩が短時間で態度を一変させ、全ての罪を被った行動の裏にある真意について、独自の視点で考察を展開している。



動画内でトケル氏は、第6話のクライマックスであるコンテナ前のシーンに注目する。儀堂は当初、100億円事件の犯人は一香であると信じており、彼女を問い詰める姿勢を見せていた。しかし、合六から与えられたわずか「1分」程度の密談の後、儀堂は突如として「俺がやった！」と叫び、一香をかばう形で自ら犠牲となった。トケル氏は、この短時間での心変わりは通常では考えにくく、一香が儀堂を一瞬で納得させるだけの「決定的な何か」を提示したと推測する。



その具体的な「モノ」として挙げられた第一の可能性が「警察手帳」だ。トケル氏は以前から一香が警察内部の人間、あるいは潜入捜査官である可能性を示唆しており、ここで自身の身分を明かす証拠を見せることで、儀堂に信頼させたのではないかと分析する。さらに第二の可能性として挙げられたのが「早瀬家の家族写真」である。一香が実は早瀬陸の妻・夏海であると明かし、写真を見せることで、夫である陸と妹の綾香を守ってほしいと懇願したのではないかという説だ。公式サイトのあらすじにある「儀堂が見せる“刑事としての矜持”」という言葉通り、一香が巨悪に立ち向かおうとする姿勢や家族を思う覚悟に触れ、儀堂は「刑事として、こう行動するべきだ」と判断したのではないかと語った。



儀堂の生死については視聴者の間でも意見が割れており、動画内のアンケートでも「しんでしまった」と「実は、生きている」が拮抗している。一香が見せたものが何であれ、彼女の正体と真の目的が最終回に向けた鍵となることは間違いないだろう。