【漫画】愛情不足の子どもを突き放す自分は冷たい人間？「放置子」と娘の間に揺れる母の決断は【作者に聞く】
臨床心理士・公認心理師で漫画家の白目みさえ(@misae_mon)さんは、心理カウンセラーとしての経験をもとに、育児や人間関係、人生に悩む人などに寄り添う漫画やコラムを発信している。
今回は、白目みさえさんが漫画の執筆を担当する子育てコミック『放置子の面倒を見るのは誰ですか？』(白目みさえ：漫画、今西洋介(ふらいと先生)：監修)について、お話を伺った。
新1年生の娘を持つ主婦・しずかが、入学説明会に1人で参加していた父子家庭の子・りつを気にかけたことをきっかけに、りつはしずかと娘の莉華に執着するようになる。職場の人から「放置子」だと指摘されたときには、周囲からのりつの莉華へ対する行動は次第にエスカレートし、トラブルが多発。娘を守るためにりつと距離を取ろうとするものの、しずかは孤独な放置子を突き放そうとする自分は冷たい人間なのかと悩み──
放置子は、核家族化や近所付き合いの変化などから、子どもが孤立する機会ができやすい現代の社会問題とも言えるだろう。白目みさえ先生のもとにも、「放置子に悩まされている身近な人間の参考になった」という声が届いているという。
自分や家族・知人が関わる可能性もある放置子。そんなときにきっと役に立つ具体的なアドバイスや、子どもとの関わりかたについて、自身も母である白目みさえさんが教えてくれた。
■担任の先生に「現状を知ってもらう」ことは大切
──本作への反響はいかがですか？また、反響をどのように感じていますか？
実は最近、私の正体を知っている友人から「白目さんの本と知らずに、“放置子”というタイトルで検索してたどり着いて読みました。ちょうど今、息子の友達が放置子で悩まされていて、めちゃくちゃ参考になりました」と連絡をいただきました。
もちろん、私の本だと知ったうえで読んでくださる方にも感謝の気持ちでいっぱいです。ただそれ以上に、「放置子に困っている方」にダイレクトに届いていることがわかり、とてもうれしく感じました。
また、フォロワーの方からも「姉が困っていたので紹介しました」といったDMをいただくことがあり、この作品が少しでも誰かの助けになっていれば幸いです。
──放置子に付きまとわれてしまった場合、作中ではまず担任の先生にお話をされていますが、誰に相談するのがいいと思いますか？
基本的にはまず「担任の先生」に相談するのがよいと考えています。近年では、放課後の出来事については学校は関与しない、困ったら警察へ、という考え方も見られます。ただ、保護者の次にその子の様子を日常的に把握しているのは担任の先生であり、今後も長い時間をかけて関わっていく立場にあるのも担任です。
警察に相談すること自体は否定しませんし、その方がよいケースもあると思います。ただし、警察が介入してくださったとしても、安全確認などの対応が中心となり、継続的な見守りや関係調整まで担うことは難しい場合もあります。最終的には学校が関わらざるを得ない問題であることを考えると、学校がどのように動くかは別としても、まず担任の先生に「現状を知ってもらう」ことはとても大切だと思います。
■どう関わればいいのか悩んでいる方に届いてほしい
──先生ご自身もお子さまのいらっしゃるお母さまですが、他人の子どもと関わる難しさはどんなところに感じていらっしゃいますか？
他人の子どもと関わるうえで難しさを感じるのは、「親」としての感覚と、「1人の大人」として伝えるべきことのバランスを取らなければならない点です。
自分の子どもではないからこそ、ここまでは求めないほうがいいのではないかと迷う一方で、大人としてこれは伝えるべきではないかと悩む…その線引きがとても難しいと感じています。
また、自分が教えようとしていることが本当に「一般的な価値観なのか」を、常に自問することにもなります。私の場合はそこに「カウンセラー」という立場も加わるため、どこまで踏み込んでよいのか、相手の親御さんがどう感じるのかを考え続けてしまいます。とはいえ、何も思われずにすべてを任されるのも違いますし、見過ごすこともできません。
結局、「どこまで関わるか」という明確な正解はなく、自分のキャパシティと照らし合わせながら、その都度判断していかなければならない。その苦しさを強く感じています。
──特にどのような方に本作を読んでほしいと思いますか？
特に、責任感が強く、優しくて周囲への配慮ができる方、そして自分を優先することに罪悪感を抱きやすい方にこそ読んでいただきたいと思っています。援助職に関する知識がある方や、人の立場や背景を考えられる方ほど、知らず知らずのうちに多くを背負い込んでしまうことがあるからです。そして何より、放置子のことを心配し、どう関わればいいのか悩んでいる方に届いてほしいと感じています。
本作を通して、「抱え込まずに周囲に助けを求めること」や、「自分のできる範囲で関わる」という助け方もあるのだと知ってもらえたらうれしいです。それは決して投げ出すことでも、冷たい対応でも、自分のことばかりを優先する身勝手な行動でもありません。
本作が、悩みながら関わっている方が少し肩の力を抜くきっかけになれば幸いです。
■取材協力：白目みさえ(@misae_mon)
