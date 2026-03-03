【AI時代の不正にどう対応？】AI不正使用の入社・入学試験を徹底的に防ぐ─ サーティファイ社長・瀧澤茂が訴える『不正防止策』

【AI時代の不正にどう対応？】AI不正使用の入社・入学試験を徹底的に防ぐ─ サーティファイ社長・瀧澤茂が訴える『不正防止策』