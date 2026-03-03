KDDIは、auとUQ mobileで「iPhone 17e」を3月11日8時に発売する。予約は4日23時15分に開始する。価格は本稿執筆時点で公開されていない。auとUQ mobileのiPhone取扱店やホームページ、オンラインショップで予約・購入を受け付ける。

iPhone 17eは、アップルが2日に発表した新型スマートフォン。前モデルの「iPhone 16e」から最小容量が128GB→256GBに増加した。

搭載するSuper Retina XDRディスプレイの大きさやスペックは前モデルと同じ。6.1インチのOLEDで、解像度は2532×1170。

前面ガラスはCeramic Shield→Ceramic Shield 2に進化。耐擦傷性能は前世代と比べて3倍になり、反射防止性能が向上するコーティングが施されている。

チップセットは「iPhone 17」と同じ「A19チップ」を搭載するが、GPUコアが5コア→4コアとなっている。「iPhone 16e」の「A18チップ」も、同様にGPUコア数が「iPhone 16」よりも1つ少ない構成となっていた。

SIMについては、ほかのiPhone 17シリーズやiPhone Airと同様に、国内版は物理SIMに非対応でeSIMのみの対応となる。

また、前モデルでは非対応だった「MagSafe」に対応。磁力でワイヤレス充電器や対応アクセサリーを装着できる。MagSafeワイヤレス充電は最大20Wに対応する。

カメラのスペックは基本的に前モデルと同じ。背面に4800万画素のFusionカメラ、前面に1200万画素のTrueDepthカメラを搭載する。

機能面では背面／前面カメラともにポートレートモードが進化しており、「被写界深度コントロール」→「フォーカス機能と被写界深度コントロールが使える次世代のポートレート」に対応した。

大きさは146.7mm×71.5mm×7.80mmで、前モデルと同じ。重さは167g→169gとなった。