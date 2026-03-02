トップバッターはコイツでした。

Apple（アップル）が予告していた、新製品ラッシュ。第一弾の発表はiPhone 17eとM4のiPad Airでした！

見た目は変わらずノッチありの画面でカメラも単眼ですが、新色の「ソフトピンク」が仲間入り。春らしい良い色ですねー。

チップはA19に進化。MagSafeへも対応

チップはiPhone 17と同じ「A19」を採用。

ただし、GPUは5コアから4コアに減っています。また、15WのMagSafe充電に対応しました。マグネット付きケース買わなくてもいいのは嬉しい！

価格は据え置き9万9800円から

価格は9万9800円からと、iPhone 16eから据え置きです。

しかもストレージが256GBスタートになったのでお得感も倍増です。やったぜ！ （iPhone 16eは128GBスタートで9万9800円でした）

予約注文は3月4日午後11時15分から。発売は3月11日です。

というわけで、実質値下げのiPhone 17e。これかなりお買い得感と納得感高くないですか？ 昨年悩んでパスしてしまった方々、ここが乗り込み時じゃない？

※23:48 予約情報を追記しました。