なぜ街中「358」ナンバーだらけに？ “圧倒的”人気の「謎の数字」どんな意味なの？

クルマのナンバープレートの4桁の数字（一連指定番号）を自由に選べる「希望番号制度」。

1999年に全国で導入されて以来、広く定着しており、現在では新車登録の約半数がこの制度を利用していると言われています。

対象となるのはバイクや事業用を除く登録自動車と軽自動車で、およそ4000円から5000円程度の交付料金と手数料を支払うことで、1から9999までの好きな数字を選ぶことが可能です。

ただし、「1」や「7」「8」といった一桁の数字や、「8888」などのゾロ目は希望者が殺到するため、全国一律で「抽選対象希望番号」に指定されており、毎週月曜日の抽選に当選しなければ取得できません。

そうした中、近年爆発的に希望者が増え、街中で見かける機会が急増しているのが「358」という3桁の数字です。

2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」の会場でも、全国自動車標板協議会が最新の希望番号ランキングを発表し、やはり「358」の人気ぶりは圧倒的でした。

■軽自動車ランキング： 1位「358」、2位「2525」、3位「3」

■5ナンバー車ランキング： 1位「2525」、2位「1122」、3位「1」、4位「358」

■3ナンバー車ランキング： 1位「1」、2位「8」、3位「3」…（「358」は9位）

上記のように、不動の人気を誇ってきた「2525（ニコニコ）」や「1122（いい夫婦）」といった語呂合わせを抜き去り、ついに軽自動車部門でトップに君臨。

一見すると脈絡のないこの「358」が、なぜこれほどまでにドライバーを惹きつけているのでしょうか。

明確な由来が公式に定義されているわけではありませんが、人気の背景には複数の「縁起が良いとされる説」が絡み合っています。

風水における吉数の組み合わせ： 「3」は金運、「5」は帝王や財運、「8」は成功や最良の吉数を意味し、これらを組み合わせることで「最強の開運ナンバー（エンジェルナンバー）」になるとされています。

また、以下のように歴史的な符合や小説に登場する人物から着想を得る場合もあるようです。

歴史的な符合： 徳川将軍家の中で特に有名なのが、3代家光・5代綱吉・8代吉宗であるという説。

西遊記のトリオ： 三蔵法師のお供である、沙悟浄（3）・孫悟空（5）・猪八戒（8）の組み合わせ。

仏教の教え： お釈迦様が悟りを開いたのが「35歳8ヶ月」の時であったという説。

こうした神秘的なストーリーや、金運・成功といった普遍的な幸福を願う心理が口コミ等で広まり、特定の語呂合わせに縛られない「幸運の数字」として全国的な支持を集めるに至ったのです。

この異常とも言える人気を受け、制度上の扱いにも大きな変化が生じました。

これまで「358」は、登録台数の多い名古屋ナンバーなど一部地域でのみ抽選対象でしたが、あまりの人気過熱を受けて、2025年5月からは全国すべての地域で「抽選対象希望番号」へと“格上げ”されたのです。

しかし、ここで興味深い逆転現象が予想されています。

全国一律で抽選対象になったということは、裏を返せば「各地域での払い出し枚数に物理的な制限がかかる」ことを意味します。

これまでは希望すれば原則誰でも取得できましたが、今後は当選した限られた人しか装着できなくなるため、皮肉なことに、街で見かける“新しい”「358」ナンバーのクルマは今後徐々に減少していくと見られているのです。

また、特定の番号の枯渇を防ぐための抽選化という通例を踏まえると、現在5ナンバー車で1位、軽自動車で2位と圧倒的な人気を誇る「2525」も、近い将来、全国規模での抽選対象に指定される可能性が高いとささやかれています。

※ ※ ※

単なる車両の識別記号を超えて、ドライバーの個性や願いを映し出す鏡となったナンバープレート。

あまりに人気が集中すると取得のハードルが上がってしまうのは悩ましいところですが、行き交うクルマのナンバーから、オーナーのささやかな願いやこだわりに思いを馳せてみるのも、豊かなカーライフの楽しみ方の一つと言えるでしょう。