株式会社サンワサプライは、スマートフォンの写真・動画を直接バックアップできるUSB Type-C接続のmicroSDカードリーダー「400-ADR443」を発売した。

500円玉ほどのコンパクトサイズのカードリーダー。無料の専用アプリ「iXflash」を利用して、装着したmicroSDカードに静止画や動画のバックアップや復元を行えるのも特徴。USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）に対応し、microSDカードは最大2TBまで利用できる。

「iXflash」では、データの閲覧や移動、コピー、データ容量の確認、直接撮影などの操作が可能。iPhone、iPad、Android端末に対応し、各端末間でのデータ移動も行える。

「GR IV」などのmicroSDカード対応カメラであれば、撮影したデータをスマートフォンへ取り込んでバックアップするといった使い方にも可能。カメラ対応のアプリでスマートフォンに移しておいたデータを、別のmicroSDカードにバックアップするといったこともできる。

さらに、iPhoneやiPadでは、OS標準の「ファイル」アプリにも対応する。「iXflash」で一度設定しておけば、「iXflash」を使わずに「ファイル」アプリからアクセスできるようになる。

また、アプリを使用しなければ通常のカードリーダーとして利用できるため、WindowsやMacなどのPCへデータを移動するのにも活用できる。

対応メモリーカード：microSDXC/SDHC/SDメモリーカード 対応フォーマット：FAT32、exFAT、NTFS 対応画像形式：jpg、jpeg、png、bmp、gif、tif、heic（H265）、cur、ico、icns ※iXflashアプリ 対応動画形式：m4v、mp4、mov（H264/H265）、mpg、mpeg、wmv、3gp、avi、fix、mkv、mpv、rm、rmvb、ts、fiv、asf、4K UHD ※iXflashアプリ 外形寸法：1.6×0.7×3.1cm（USB Type-Cコネクター部を含む） 重量：約4g 価格：2,980円