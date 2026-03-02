フィリップ モリス ジャパンは、加熱式たばこ「IQOS ILUMA（イルマ）」シリーズ専用たばこスティック「SENTIA（センティア）」では初となるカプセルを搭載した「センティア パープル カプセル」を、2026年3月2日（月）より全国4店舗のIQOSストア、2026年3月4日（水）よりIQOSオンラインストア、2026年3月21日（土）よりIQOSショップやQOSコーナー、2026年4月6日（月）より全国のコンビニエンスストアやたばこ取扱店で順次発売します。

記事のポイント カプセルをつぶすことでフレーバーの変化が楽しめるのが特徴。爽快なメンソールとブルーベリーのフレーバーが1本で楽しめます。

本製品は、「SENTIA」初となるカプセル搭載のたばこスティック。カプセルをつぶすとメンソールからブルーベリーフレーバーに変化します。

「センティア パープル カプセル」の発売に伴い、センティアシリーズは全18銘柄になります。

また、「IQOSPHERE」のWEBサイト内、またはIQOS公式LINEアカウントを通じて獲得したポイントを使って応募し、その場で結果が分かる抽選プログラムと、対象製品を交換するプログラムが展開されます。

「センティア パープル カプセル」 味わい：カプセル入りメンソール

形状：フィルター付き 45mm

包装/価格：20本入り／530円（税込）、2026年4月1日より570円に価格改定

発売日：2026年3月2日（月）より順次発売

The post メンソール×ブルーベリーの爽快な味わい！「SENTIA」初のカプセル搭載スティック登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.