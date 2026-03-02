「ボンボンドロップシール」“初”の公式ファンブック、発売決定 約200種類の全ラインナップを網羅
『公式ファンブック BONBON DROP Seal パーフェクトBOOK（仮）』（朝日新聞出版）が、4月28日に発売されることが決定した。
【写真】キラキラかわいいシール！ナルミヤキャラクターズが大集合
令和のシールブームの火付け役「ボンボンドロップシール」。この「ボンボンドロップシール」の公式ファンブックの発売が決定した。単なる文房具の枠を超え、世代を超えたコレクションアイテムとなっている同シールの約200種類にも及ぶ全ラインナップを網羅した“初”の公式ガイドブックとなる。
子どもも大人も虜にする同シールを制作する株式会社クーリアの協力で、現在発売されているシールをすべて収録。すでに購入が難しいシールを愛でるのもよし、これから狙いたいシールを検討するのもよし、自分のコレクションと見比べるのもまたよし。さまざまな楽しみ方ができる、他に類を見ない1冊となっている。
■本書の内容（予定）
その1：圧巻のコンプリートカタログ
現在発行されているシリーズ（4月末までの最新情報を含む約200種）をすべて掲載。誌面で「鑑賞」できる、唯一のアーカイブ資料となる。
その2：「可愛さ」の裏側を公開
誰もが夢中になるデザインのこだわりや、独特の質感が生まれるまでの工程などを制作会社でもあるクーリアに徹底取材。ここでしか読めない秘話を紹介。
その3：B5変形判オールカラー＆実寸のシールが楽しめるページもたくさん
シールのパッケージに近いサイズ感で、まるでシール帳をめくっているようなワクワク感を演出。
■書誌情報
『公式ファンブックBONBON DROP Seal パーフェクトBOOK（仮）』
発売日：4月28日（予定）
定価：1320円（税込み）
128ページ（予定）
