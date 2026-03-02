工具などを手がける角利産業（新潟県三条市）は、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズの意匠を取り入れた防災備蓄品の開発プロジェクト「特務機関NERV（ネルフ）指定防災備蓄品計画」に参画。「特務機関NERV指定 緊急トイレパック」を、2026年3月17日に実店舗および通販サイト「EVANGELION STORE」などで発売する。

水のない場所でも使用可能、渋滞中の車内やアウトドアにも

「特務機関NERVが第3新東京市に対し防災備蓄品を指定・配備している」という独自のコンセプトのもと開発。

まるで劇中から出てきたかのようなデザインで、同シリーズのファンに作品の世界観を楽しんでもらうと同時に、食品や照明などと比べ備蓄が進んでいないとされる「災害時のトイレ」を考えるきっかけとして企画したという。

水のない場所でも使用可能な使い捨ての簡易トイレ。排せつ物を付属の凝固剤で固めることでニオイも防ぎ、災害時など水が入手できない際でも処理が可能になる。また、渋滞中の車内やアウトドアシーンなどでの急な排便やおう吐にも対応できる。

10個入りで、1箱で大人1人約2日分利用可能。ポケットティッシュやゴミ袋も同梱し、1箱あればすぐに使える仕様となっている。個袋は薄くコンパクトで、ビジネスバッグや車のグローブボックスなどにも備えられる。

価格は3300円（税込）。