Àº¿À¼À´µ¤Î¾ã³²Ç¯¶â¡¢Ç§ÄêÎ¨¤Ï40¡ó¤Û¤É¡Ä»Ùµë¡¦ÉÔ»Ùµë¤Î¶³¦Àþ¤Ï¡¡¤¦¤ÄÉÂ¤ÇÂà¿¦¡¦40ÂåÃËÀ¤ÎÁêÃÌ»öÎã¤«¤é¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
40Âå¡¢ÃËÀ¤ÎÀÐ°æ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢30Âå¤Îº¢¤è¤ê¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤â¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ë¤ÆÉþÌô¼£ÎÅ¤È¸øÇ§¿´Íý»Õ¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¿¦¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯µÙ¿¦¤ÈÉü¿¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Âà¿¦¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì3¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÀº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¤ò¼èÆÀ¤·¤ÆÅ¾¿¦³èÆ°Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤ò¿½ÀÁ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¾ã³²¼Ô½¢¶È¡¦À¸³è»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÁêÃÌ¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁòµ·¤ò½Ð¤¹¶â¤¬¤Ê¤¤¡×²ÈÂ²¤Î°äÂÎ¤ò3Ç¯¶á¤¯¥Ð¥Ã¥°¤ËµÍ¤áÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿Éã»Ò¡¡¥Û¥Æ¥ë¤ä¸ø±à¤òÅ¾¡¹¤È¡Ä
ÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023Ç¯¡ËÅÙ¤Î¾ã³²Ç¯¶â¶ÈÌ³Åý·×Åù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àº¿À¾ã³²¤Ë¤ª¤±¤ë¿·µ¬¿½ÀÁ¤ÎÇ§ÄêÎ¨¤ÏÌó40%Á°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿½ÀÁ¼Ô¤ÎÌó6³ä¤¬ÉÔ»Ùµë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¼õµë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹½ÁÛ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ã³²Ç¯¶â¤òÁË¤à¡ÖÉÔ»ÙµëÍýÍ³¡×TOP5¤ÎÊ¬ÀÏ
¾ã³²Ç¯¶â¤¬ÉÔ»Ùµë¤È¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï½ñÎàºîÀ®»þ¤ÎÉÔÈ÷¤ÈÊÝ¸±ÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×·ï¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¸ø³«¥Ç¡¼¥¿¤ä¼ÂÌ³¾å¤Î·¹¸þ¤«¤é¡¢°Ê²¼¤Î5¤Ä¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
¡½é¿ÇÆü¤Î¾ÚÌÀÉÔÂ¡Ê¼õ¿Ç¾õ¶·Åù¾ÚÌÀ½ñ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ë
¾ã³²Ç¯¶â¤Ë¤Ï¡Ö½é¿ÇÆü¼çµÁ¡×¤¬¤¢¤ê¡¢½ñÎàºîÀ®¤Ë¤Ï½é¿ÇÆü¤ÎÆÃÄê¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¥«¥ë¥Æ¤ÎÇË´þ¤äÅ¾±¡¤Ë¤è¤ê¾ÚÌÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÌçÁ°Ê§¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¿½ÀÁ¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¿ÇÃÇ½ñ¤ÎµºÜÆâÍÆ¤È¼ÂÂÖ¤Î°ã¤¤
°å»Õ¤¬´µ¼Ô¤Î¡Ö¿Ç»¡¼¼¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡Ë¡×¤Î¤ß¤Ç¿ÇÃÇ½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Îº¤Æñ¤µ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë°å»Õ¤È´µ¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
£¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤É¾²Á
¤¿¤È¤¨Ã»»þ´Ö¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÏ«Æ¯¤¬²ÄÇ½¡áÆü¾ïÀ¸³èÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÉÔ»Ùµë¤È¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÆ¯¤¯¡×¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡¢¶ÐÌ³²ÄÇ½»þ´Ö¡¢¶ÐÌ³Æü¿ô¡¢¶ÈÌ³¤ÎÆâÍÆ¡¢1¥«·î¤ÎÄÂ¶â¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¼ÉÕÍ×·ï¤Î·çÇ¡
ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÌ¤Ç¼¤¬¡¢½é¿ÇÆü¤Þ¤Ç¤Ë°ìÄê´ü´Ö°Ê¾å¤¢¤ë¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¾ã³²¤¬½Å¤¯¤Æ¤âË¡ÅªÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤¯¤éÀ¸³è¾õ¶·¤Ëº¤Æñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼õµë¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ÉÂÎò¡¦½¢Ï«¾õ¶·Åù¿½Î©½ñ¤È¿ÇÃÇ½ñ¤ÎÀ°¹çÀÉÔÂ
ËÜ¿Í¤¬ºîÀ®¤¹¤ë¿½Î©½ñ¤È¡¢°å»Õ¤¬ºîÀ®¤¹¤ë¿ÇÃÇ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤¬Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¾Úµò¤È¤·¤Æ¤Î¿®ØáÀ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔ»Ùµë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¥±¡¼¥¹¤«¤é³Ø¤Ö¾µÇ§Îã¤ÈÉÔ»ÙµëÎã¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»
¾ã³²Ç¯¶â¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëºÝ¡¢Äó½Ð¤¹¤ë¿ÇÃÇ½ñ¤Ë¤Ï¾ã³²¤Î¾õÂÖ¤òÍÍ¡¹¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é°å»Õ¤¬µºÜ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÇ¯¶â¤Î»Ùµë¡¦ÉÔ»Ùµë¤ò·èÄê¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤¬4¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¸½ºß¤ÎÉÂ¾õËô¤Ï¾õÂÖÁü¡×¡ÖÆü¾ïÀ¸³èÇ½ÎÏ¤ÎÈ½Äê¡×¡Ö¸½¾É»þ¤Î½¢Ï«¾õ¶·¡×¡ÖÆü¾ïÀ¸³èÇ½ÎÏ¤ÎÄøÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¼«Í³¤ËµºÜ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áµºÜ¤·¤Æ¤¢¤ë¹àÌÜ¤Ë°å»Õ¤¬Å¬Åö¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ÄøÅÙ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë·Á¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢°å»Õ¤¬´µ¼Ô¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¡¢½¢Ï«¾õ¶·¡¢Æü¡¹¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ê¤É¤òÀµ³Î¤Ë¡¢¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼µ¤Î¡Ú»ÙµëÎã¤ÈÉÔ»ÙµëÎã¤ÎÈæ³Ó¡Û¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¾õ¶·¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°å»Õ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¹àÌÜ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤«¤¬¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÙµëÎã¤ÈÉÔ»ÙµëÎã¤ÎÈæ³Ó¡Û
¢§¿©»ö
»ÙµëÎã¡§²ÈÂ²¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«¿æ¤ä¸åÊÒÉÕ¤±¤ÏÉÔ²Ä¡£
ÉÔ»ÙµëÎã¡§¿©»ö¤Ï¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¿ÈÊÕ¤ÎÀ¶·éÊÝ»ý
»ÙµëÎã¡§²ÈÂ²¤ËÆþÍá¤òÂ¥¤µ¤ì¡¢½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¿ô½µ´ÖÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÉÔ»ÙµëÎã¡§ÆþÍá¤Ï½µ¤Ë¿ô²ó¡£
¢§ÉþÌô
»ÙµëÎã¡§²ÈÂ²¤¬À¼³Ý¤±¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð°û¤ß²á¤®¤ä°û¤ßËº¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
ÉÔ»ÙµëÎã¡§¼«Ê¬¤Ç°û¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ÄÌ±¡
»ÙµëÎã¡§ÅêÌô¤Ë¤è¤ëÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢±ç½õ¤Î¤â¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÄÌ±¡¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔ»ÙµëÎã¡§¾É¾õ°ÂÄê¡£Äê´üÄÌ±¡Ãæ¡£
¢§ÂÐ¿Í´Ø·¸
»ÙµëÎã¡§²ÈÂ²°Ê³°¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢1¡Á2¿Í¤ÎÍ§¿Í¤Î¤ß¡£
ÉÔ»ÙµëÎã¡§Í§¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¢¤ê¡£
¢§½¢Ï«¾õ¶·
»ÙµëÎã¡§Ã»»þ´Ö¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¶ÐÌ³¡£Àº¿À¾ã³²¤ò¶ÐÌ³Àè¤Ë³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ»þ¤Î·ç¶Ð¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÍÆÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔ»ÙµëÎã¡§½µ4Æü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡£Àº¿À¾ã³²¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤·¡£
¡Ö¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡×¤ò¡Ö³Î¼Â¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë3¤Ä¤Î¶ñÂÎºö
¡Æü¾ïÀ¸³èµÏ¿¡Ê¥é¥¤¥Õ¥í¥°¡Ë¤ÎµºÜ
¾ã³²Ç¯¶â¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï¼ç¼£°å¤¬ºîÀ®¤¹¤ë¡Ö¿ÇÃÇ½ñ¡×¡£¤½¤·¤Æ´µ¼Ô¼«¿È¤¬µºÜ¤·¤ÆºîÀ®¤¹¤ë¡ÖÉÂÎò¡¦½¢Ï«¾õ¶·Åù¿½Î©½ñ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÉÂÎò¡¦½¢Ï«¾õ¶·Åù¿½Î©½ñ¡×¤Ï¡¢¿³ºº´±¤¬ËÜ¿Í¤Î¼ç´ÑÅª¤Êº¤¤ê¤´¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡¢Í£°ì¤Î½ñÎà¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¤À¤±¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¶âÁ¬´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È»Ä¶â¤äÉ¬Í×·ÐÈñ¤ò¹Í¤¨¤º¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÂÎò¡¦½¢Ï«¾õ¶·Åù¿½Î©½ñ¡×¤ËµÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢1¥«·îÄøÅÙ¤ÏËèÆü¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¤òºÙ¤«¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤¬Æü¾ïÀ¸³èµÏ¿¡Ê¥é¥¤¥Õ¥í¥°¡Ë¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¸å¤«¤éÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤êÂè»°¼Ô¤¬ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·ò¹¯¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Ë¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¾ïÀ¸³èµÏ¿¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬¤É¤ì¤À¤±²È»ö¤òÂå¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÎÅÍÜÀ¸³è¤ò±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¡ÊÆü¿ô¡¢»þ´Ö¡¢²ó¿ô¤Ê¤É¡Ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢°å»Õ¤È¤Î¡Ö»öÁ°ÁêÃÌ¡×
°å»Õ¤Ï°å³ØÅª¿ÇÃÇ¤Î¥×¥í¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ã³²Ç¯¶â¤Î¿³ºº´ð½à¡Ê¼Ò²ñÊÝ¾ãË¡¾å¤Î´ð½à¡Ë¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤â¤é¤¦Á°¤Ë¡¢ÌÊÌ©¤Ê»öÁ°ÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¿½ÀÁ¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¤òºîÀ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Àè¤Û¤É¤Î¡ÖÆü¾ïÀ¸³èµÏ¿¡×¤È¡¢1¥«·îÄøÅÙ¤Î¡Ö¾É¾õ¤ÎÇÈ¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤ò°å»Õ¤ËÅÏ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È³èÍÑ
Àº¿À¼À´µ¤Î¿½ÀÁ¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¾ã³²¤È°Û¤Ê¤ê¿ôÃÍ¤ÇÂ¬¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½¾õ¤È½ñÎà¤ÎµºÜÆâÍÆ¤ÎÀ°¹çÀ¤¬²ÄÈÝ¤òÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£½é¿ÇÆü¤ÎÆÃÄê¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤ä¡¢½¢Ï«Ãæ¤ÇÉÔ»Ùµë¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Ø¤Î°ÍÍê¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÎÁ¶â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç°ÍÍê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
À¸³è¤Î°Â¿´´¶¤òÆÀ¤Æ¿´¤â¤è¤ê·ò¹¯¤Ë
Àº¿À¼À´µ¤Ë¤è¤ë¾ã³²Ç¯¶â¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡Ö¸øÅªÉÞ½õ¡ÊÀ¸³èÊÝ¸î¡Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ«Æ¯¤äÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¸¢Íø¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸·³Ê¤ÊÇ§Äê´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô½¢¶È¡¦À¸³è»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»Ù±ç°÷¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬Í×¤Ê½ñÎà¤ò½¸¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÆü¾ïÀ¸³èµÏ¿¡×¤òµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¼ç¼£°å¤Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯±óÎ¸¤·¤¬¤Á¤Ç¡¢¿Ç»¡»þ¤Ë¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¡×¤È»×¤¤Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Îº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¾Ü¤·¤¯ÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î ¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë