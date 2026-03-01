もっと評価されるべき！安心なハードタイプ！大事な道具をしっかり守る新作100均ケース

今回ご紹介するのはダイソーの名品。もっと評価されるべき！と感動した、『キャンプギアケース』です。550円（税込）というお手頃価格ながら、たっぷり入るサイズで大事な道具を守るハードタイプ。シンプルで使い勝手のいいアイテムなので、キャンプ好きは必見ですよ♪専門店で買う前に、ぜひ参考にしてみてくださいね。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：キャンプギアケース

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：31×20×7.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480784397

こういうのが欲しかった！ダイソーで見つけた新作ケース

キャンプに必要な細々としたギア。まとめて持っていくのに便利なケースを探していたのですが、ダイソーの新作がかなり便利だったのでご紹介します！

その名も『キャンプギアケース』。お値段は550円（税込）です。

パッと見たときにちょっと高いかな？と思ったのですが、手に取ってみて納得。収納スペースは指で圧をかけてもなかなか曲がったり、凹んだりしないハードな質感です。

しかもフタの上にはクッションが入っていて、中に入れたギアをしっかりと守ってくれます。

シンプルだからこそ使いやすい！ダイソーの『キャンプギアケース』

サイズは1.5合メスティンに程よいサイズ感で、似たような商品を専門店で購入しようとするとそれなりのお値段になります。

550円（税込）とお安い分、ループやポケットなどはなく非常なシンプルな作り。ただかえって、どこになにがあるのかが把握しやすく、無駄にものを持っていくこともなくなりました。

また、フタがガバッと180度開くのも、出し入れしやすくて便利です！

持ち運びに便利な取っ手と…。

収納に便利なループもついていて、扱いやすさ◎。シンプルだからこそ使いやすい名品です。

今回はダイソーで購入した『キャンプギアケース』をご紹介しました。大事なキャンプギアをしっかり守りながら持ち運べるスグレモノ。

無駄のないデザインだからこそ使いやすく、価格もお手頃だから複数買いしやすいのがポイントです。専門店で購入を検討する前に、ぜひダイソー商品もチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。