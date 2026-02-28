この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が解説する『不平等はデマ？日本の5,500億ドル対米投資の「裏の合意」について解説【マイキー佐野 経済学】』は、米国9：日本1と報じられた利益配分の実態を構造から読み解く内容である。



総額5,500億ドルの対米投資について、9対1という数字だけが独り歩きし、日本に不利ではないかとの声が広がった。佐野氏はその理解は将来段階のみを切り取ったものだと指摘する。今回の合意には、投資回収までの期間と回収完了後という2段階が設けられている。回収前は5対5で分配され、みなし利息に相当するリターンも組み込まれる設計だ。9対1は回収後の配分を指す。



なぜ最終段階の数字が強調されるのか。米国側にとっては外交的成果を示す象徴となり、報道においても見出し効果が高いからだという。だが重要なのは、資金の流れと収益機会の所在である。



投資は各案件ごとにSPV（特定の事業目的のために設立される特別目的会社）を設立し、そこから事業を実行する。半導体、エネルギー、AIコンピューティングなど複数分野が対象とされ、日本企業は設備、資材、インフラ、保守分野で関与し得る。佐野氏はこれをピック＆ショベル戦略と説明する。事業本体の成功確率に依存するのではなく、供給網で付加価値を確保する構図だ。SPVが存続する限り、関連需要が継続する可能性がある。



資金調達も多層的である。外貨準備の活用や短期米国債の運用、国際協力銀行によるドル建て債券発行、日本貿易保険の保証を通じた民間資金の呼び込みなど、世界の投資家資金を取り込む枠組みが想定される。単純に日本の財政負担が拡大する構図ではない。



政治的要因による不確実性は残る。それでも回収前5対5という設計と、サプライチェーン全体での収益機会を踏まえると、単純な不平等論では整理できない側面が浮かぶ。印象的な数字の裏側にある契約構造をどう評価するのか。その具体像は動画内でより立体的に示されている。