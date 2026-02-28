¡Ú LUNA SEA ¡Û¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ø¤Î¸¥²Ö¼°³«ºÅ¡¡Íè·î8Æüà¿¿Ìð¤Îº²¤¬°Â¤é¤«¤ËÎ¹Î©¤Æ¤ë¤è¤¦á»²²ÃÍ×ÎÎ¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·Ç½Ð
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA SEA¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢º£·î17Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥à¥¹¡¦¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¸¥²Ö¼°¤ò¡¢Íè·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¢¦¢¦¢¦¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¤ªÃÎ¤é¤»Á´Ê¸¡¡¢¦¢¦¢¦¢¦
2026/2/27
LUNA SEA¿¿Ìð ¸¥²Ö¼°³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³§¤µ¤Þ¤Ø
LUNA SEA¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡¼ ¿¿Ìð¤¬¡¢2026Ç¯2·î17Æü 18»þ16Ê¬ ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤ÎÊó¤»¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤âËÍ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¿¼¤¤¾×·â¤È¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤Èá¤·¤ß¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¤Þ¤À¡¢¤³¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¹¤éÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏLUNA SEA¤Î¸ÝÆ°¡¢¿¿Ìð¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢Èà¤ò²¹¤«¤¯Á÷¤ê½Ð¤¹¾ì¤ò°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯Àß¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¤ë3·î8Æü(Æü)¡¢¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ¸¥²Ö¼°¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤È¶¦¤Ë¡¢¿¿Ìð¤ØÄ¾ÀÜÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿Ìð¤Îº²¤¬°Â¤é¤«¤ËÎ¹Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡£
RYUICHI¡¢SUGIZO¡¢INORAN¡¢J ¡¿ LUNA SEA
¢¤¢¤¢¤¢¤¡¡Á´Ê¸¡¡°Ê¾å¡¡¢¤¢¤¢¤¢¤
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¸¥²Ö¼°¤Î³«ºÅÆü»þ¡¦¾ì½ê¤ä¡¢»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Î¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×»ö¹à¤ò·ÇºÜ¤·¡¢àÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤ª¿½¤·¹þ¤ß²¼¤µ¤¤á¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
